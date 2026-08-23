الزیدی: عراق مصمم به برقراری بهترین روابط با کشورهای دوست است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نخست وزیری عراق، علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق امروز یکشنبه در بغداد میزبان الطاهر سالم الباعور فرستاده دولت وحدت ملی لیبی و مسئول پیشبرد امور وزارت خارجه این کشور بود.

در این دیدار پیام مکتوب عبدالحمید الدبیبه نخست وزیر دولت وحدت ملی لیبی به الزیدی تحویل داده شد.

در این پیام بر اهمیت تحکیم و تقویت روابط دوجانبه عراق و لیبی تأکید و نسبت به برگزاری دور سوم نشست کمیته مشترک دو کشور و حمایت از همکاری مشترک ابراز امیدواری شده است.

این پیام شامل دعوت از نخست وزیر عراق برای سفر به لیبی در اسرع وقت در راستای حمایت از همکاری مشترک کشورهای عربی و تداوم هماهنگی و رایزنی برای یکپارچه سازی دیدگاه‌ها و مواضع در محافل بین‌المللی در قبال چالش‌های جهان عرب بود.

نخست وزیر عراق اشاره کرد که عراق مصمم به برقراری بهترین روابط خارجی با کشورهای دوست و برادر است.

او بیان کرد که عراق به همکاری و انسجام در حوزه‌های اقتصادی در راستای تقویت توانمندی‌ها و حمایت از توسعه پایدار و افزایش شراکت مثبت اهمیت می‌دهد.