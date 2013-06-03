داریوش ارجمند بازیگر سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که اعطای نشان درجه یک هنری به وی برایش افتخار محسوب می‌شود، گفت: اگر این خبر که هیئت دولت من را برای پذیرش نشان درجه یک هنری لایق دانسته، صحت داشته باشد خوشحال شده و از آنها تشکر می کنم.

وی در پاسخ به این سوال که تمایل به پذیرش این نشان از سوی دولت احمدی نژاد را دارد یا خیر، توضیح داد: مگر عزت‌الله انتظامی و محمدعلی کشاورز این نشان را دریافت نکردند، من چرا نباید این نشان را دریافت کنم؟

ارجمند بیان کرد: این خوب است که تا زمانی که هنرمندان پیشکسوت زنده و سلامت هستند از آنها قدردانی شود. زمانی که چنین فرهنگی در حال شکل‌گیری است نباید به هر دلیلی مانع دریافت چنین نشان‌هایی شد.

این بازیگر که حضور در پروژه‌های مختلف سینمایی و تلویزیونی را در کارنامه خود دارد، در پایان بیان کرد: نمی‌دانم چرا ما عادت کرده‌ایم بر علیه هر چیز خوبی در کشور قیام کرده یا قهر کنیم و آن را نپذیریم.

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (7) قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری -مصوب 1365- تصویب کرد، نشان دولتی درجه یک فرهنگ و هنر به اکبر عبدی و داریوش ارجمند اعطا می‌شود.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.