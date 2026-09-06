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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۳۶

تولد ۱۰۵۰ نوزاد با حمایت مراکز «نفس» در استان یزد

تولد ۱۰۵۰ نوزاد با حمایت مراکز «نفس» در استان یزد

یزد - رئیس بسیج جامعه پزشکی استان یزد گفت: تاکنون یک هزار و ۵۰ نوزاد در استان یزد متولد شده‌اند که مادران آنها پس از دریافت مشاوره و حمایت، از تصمیم خود برای سقط جنین منصرف شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بسیج جامعه پزشکی استان یزد، احمد وفایی‌نسب در رویداد «همیاران نفس» اظهار کرد: سازمان بسیج جامعه پزشکی در کنار ارائه خدمات درمانی، طرح «نفس؛ نجات فرزندان سقط» را با هدف پیشگیری از سقط عمدی جنین و حمایت از مادران در معرض این تصمیم دنبال می‌کند.

وی افزود: در این طرح تلاش می‌شود مادرانی که به دلایل مختلف تصمیم به سقط گرفته‌اند، با دریافت مشاوره تخصصی و بررسی مشکلات و نگرانی‌های خود، با راهکارهای جایگزین آشنا شوند و با آرامش بیشتری درباره ادامه بارداری تصمیم بگیرند.

رئیس بسیج جامعه پزشکی استان یزد هدف از برگزاری رویداد «همیاران نفس» را تقویت مشارکت اجتماعی بانوان عنوان کرد و گفت: بانوان فعال محلات در این برنامه آموزش می‌بینند تا بتوانند مادران در معرض تصمیم به سقط را شناسایی و به مراکز «نفس» هدایت کنند.

وفایی‌نسب با تأکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی در این حوزه گفت: افزایش آگاهی خانواده‌ها درباره پیامدهای سقط و بررسی ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی این تصمیم، از محورهای مهم فعالیت مراکز «نفس» است.

کد مطلب 6939202

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