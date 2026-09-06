تولد ۱۰۵۰ نوزاد با حمایت مراکز «نفس» در استان یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بسیج جامعه پزشکی استان یزد، احمد وفایینسب در رویداد «همیاران نفس» اظهار کرد: سازمان بسیج جامعه پزشکی در کنار ارائه خدمات درمانی، طرح «نفس؛ نجات فرزندان سقط» را با هدف پیشگیری از سقط عمدی جنین و حمایت از مادران در معرض این تصمیم دنبال میکند.
وی افزود: در این طرح تلاش میشود مادرانی که به دلایل مختلف تصمیم به سقط گرفتهاند، با دریافت مشاوره تخصصی و بررسی مشکلات و نگرانیهای خود، با راهکارهای جایگزین آشنا شوند و با آرامش بیشتری درباره ادامه بارداری تصمیم بگیرند.
رئیس بسیج جامعه پزشکی استان یزد هدف از برگزاری رویداد «همیاران نفس» را تقویت مشارکت اجتماعی بانوان عنوان کرد و گفت: بانوان فعال محلات در این برنامه آموزش میبینند تا بتوانند مادران در معرض تصمیم به سقط را شناسایی و به مراکز «نفس» هدایت کنند.
وفایینسب با تأکید بر اهمیت فرهنگسازی در این حوزه گفت: افزایش آگاهی خانوادهها درباره پیامدهای سقط و بررسی ریشههای فرهنگی و اجتماعی این تصمیم، از محورهای مهم فعالیت مراکز «نفس» است.
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