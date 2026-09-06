به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال ذوب آهن اظهار داشت: فردا بازی بسیار مهمی مقابل تیمی با تجربه و باکیفیت داریم که از کادر فنی مجرب و شجاعی بهره میبرد. عبدالله ویسی همیشه تیمهایش را با فوتبال جسورانه به میدان میفرستد و این موضوع میتواند به زیبایی بازی فردا کمک کند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه هفته گذشته دو امتیاز از دست دادیم، محکوم هستیم که برای برد بازی کنیم و تمام تلاش خود را انجام خواهیم داد تا انشاءالله فردا برنده باشیم.
سرمربی پرسپولیس در واکنش به برخی اتفاقات و شائبههای مطرحشده در فوتبال ایران گفت: ما نمیتوانیم درباره تیمهای دیگر اظهارنظر کنیم، اما قطعاً باید برخی مسائل در کمیته انضباطی، کمیته داوران و فدراسیون فوتبال بررسی شود. من نمیتوانم بگویم منظورم تیم خاصی است، اما ممکن است اشتباهاتی رخ دهد که باعث ایجاد شک و شبهه شود و امیدوارم این مسائل بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد.
تارتار افزود: هیچ چیزی مانند فوتبال پاک نمیتواند به کشور ما کمک کند تا فوتبالمان پیشرفت کند. باید روی این مسائل با ظرافت و جدیت بیشتری کار کنیم و اجازه ندهیم خدای ناکرده حقی از تیمی ضایع شود. همه تیمها تلاش میکنند و نتیجه باید در زمین مسابقه مشخص شود. با شناختی که از مسئولان دارم، مطمئنم بررسیهای لازم را انجام خواهند داد.
وی درباره فشردگی مسابقات و تأثیر آن بر پرسپولیس گفت: ما با پرس سنگینی که انجام میدهیم، تلاش میکنیم شرایط را بهتر کنیم و شاخصها نیز نشان میدهد که تیم ما پیشرفت بسیار خوبی داشته است.
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به پرسشی درباره احتمال لغو یا برگزار نشدن جام حذفی تأکید کرد: اصلاً قابل قبول نیست که جام حذفی برگزار نشود. جام حذفی، جام شگفتیهاست و همه تیمها باید این شانس را داشته باشند که بتوانند قهرمان شوند. ما روی این مسئله تأکید داریم که حتماً جام حذفی برگزار شود و حتی اگر لازم باشد در روز مسابقه بازی کنیم، باید جام حذفی برگزار شود.
تارتار درباره وضعیت مصدومان تیمش نیز گفت: مصدومیت جزئی از فوتبال است؛ چه بازیکن ایرانی باشد و چه بازیکن خارجی. ما باید نسبت به قراردادی که با بازیکنان داریم متعهد باشیم.
وی در ادامه درباره رکورد شکستناپذیری پرسپولیس و آمار تقابلهای خود با عبدالله ویسی اظهار داشت: درباره رکوردها، اینکه یک تیم چند بازی شکست نخورده باشد، از نظر من اهمیت اصلی را ندارد. ممکن است دو بازی را مساوی کنید یا از دو بازی یکی را ببرید و در نهایت همان یک امتیاز یا سه امتیاز در پایان فصل بسیار باارزشتر از حفظ یک رکورد باشد.
سرمربی پرسپولیس ادامه داد: سال گذشته مقابل ملوان و تراکتور دو امتیاز گرفتیم، اما امسال از همین دو تیم سه امتیاز گرفتهایم. ما باید به چنین مسائلی توجه کنیم، چون هدف اصلی در پایان فصل است، نه ابتدای فصل یا اواسط آن. مهم این است که در پایان فصل امتیازات خوبی جمع کنیم و به هدفمان برسیم.
تارتار تصریح کرد: رکوردها برای من خیلی مهم نیستند. استقلال، تراکتور و سپاهان و همچنین رضایت هواداران برای ما اهمیت دارند، اما هوادار دوست دارد در پایان فصل جام را بالای سر ببرد، نه اینکه صرفاً یک رکورد حفظ شود. در نهایت جام ارزش بسیار بیشتری دارد.
وی درباره استفاده چرخشی از بازیکنان و اینکه برخی نفرات کمتر در ترکیب قرار میگیرند، گفت: بارها این موضوع را توضیح دادهام. فقط ۱۱ نفر بازی را شروع میکنند و پنج تعویض هم داریم. مهمتر از همه اتحادی است که در تیم ما وجود دارد. اگر یک بار دیگر به عکس بازیکنان پس از گل دربی نگاه کنید، میبینید بچههایی که بیرون از زمین و روی نیمکت هستند، چقدر خوشحالاند و حتی شاید خوشحالتر از بازیکنانی باشند که بازی را از ابتدا شروع کردهاند.
تارتار افزود: مهم این اتحاد است که در تیم ما وجود دارد. به تناوب از بازیکنان استفاده میکنیم و شرایط تیمهای مقابل نیز در تصمیمات ما تأثیر دارد. با توجه به نزدیکی مسابقات، مهمتر از همه این است که هرچه زودتر به هماهنگی برسیم، چون تغییرات زیادی در تیم داشتهایم.
سرمربی پرسپولیس در واکنش به اتفاقات و حواشی رخداده در ورزشگاهها نیز اظهار داشت: من در رابطه با یک اتفاق خاص نمیخواهم صحبت کنم، اما تنها راهحل، فرهنگ بالای ایرانی است. نباید به راحتی از چنین مسائلی عبور کنیم. واقعاً زشت است که چنین فضایی ایجاد شده و جوانها و بچههای ما شاهد چنین اتفاقاتی باشند. چیزهایی که اتفاق میافتد واقعاً وحشتناک است و به نظر من باید با آن برخورد شود.
وی ادامه داد: بحث من شخصی نیست و به صورت کلی صحبت میکنم. اگر قرار است فوتبال ما رشد کند، باید جدیت در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال وجود داشته باشد و با چنین اتفاقاتی برخورد شود.
تارتار درباره عملکرد یکی از بازیکنان پرسپولیس که در ابتدای فصل به عنوان مهرهای تأثیرگذار مطرح شده بود، گفت: در شروع فصل خیلی موفق نبود، اما از ابتدای فصل یکی از مهرههای تأثیرگذار تیم ما بوده است. من در هفتههای اول با او صحبت کردم و گفتم چه کیفیت بالایی دارد، اما در نهایت باید خود بازیکن هم بخواهد.
وی افزود: در پست هافبک چپ رقابت بین محبی، محمودی و عمری بسیار شدید است و در هافبک راست نیز رقابت زیادی وجود دارد. متأسفانه نمیتوانم همه را بازی بدهم. ای کاش میتوانستم ۲۲ بازیکن را در ترکیب قرار دهم، اما این چالش شیرینی است که البته سختیهای خودش را هم دارد.
سرمربی پرسپولیس ادامه داد: این رقابت در تیم ما وجود دارد. دیروز هم با بازیکنان صحبت کردم و گفتم بازی با ذوبآهن برای ما مهم است، چون امتیاز از دست دادهایم. بچههای ما هم میدانند اگر در بازی فردا غفلت کنند، بازیکنان دیگری آماده هستند؛ استوک پوشیدهاند و قلمبندهایشان را بستهاند تا جای آنها را بگیرند. این رقابت در تیم ما همچنان وجود دارد و امیدوارم در کمال رفاقت و احترام بتوانیم همین روند را ادامه دهیم.
تارتار درباره حضور بازیکنان جوان پرسپولیس در اردوهای تیم ملی امید نیز گفت: این اتفاق برای بازیکنان ما فوقالعاده است و من از این بابت خوشحالم. بازیکنان ما استحقاق رشد دارند و ما شاهد این رشد هستیم.
وی البته افزود: از طرف دیگر، تیم ما با رفتن بازیکنان به اردو و ناقص شدن تمرینات متضرر میشود و در تمرینات آسیب میبینیم، اما واقعاً هیچ چیز برای من باارزشتر از این نیست که بازیکنانمان رشد کنند.
سرمربی پرسپولیس درباره ارتباط خود با فیروز کریمی نیز گفت: در اوایل کار مربیگری، خیلی چیزها از آقا فیروز یاد گرفتم، اما الان چون استقلالی زیاد هستند، نمیتوانم از او مشورت بگیرم. با این حال، همیشه از تجربیات او استفاده کردهام.
تارتار در پایان درباره نحوه برخورد پرسپولیس با درخواست تیم ملی امید برای در اختیار گرفتن بازیکنان این تیم خاطرنشان کرد: اگر همه تیمها این اجازه را بدهند، ما هم این کار را انجام خواهیم داد؛ مخصوصاً رقبای ما برای صدر جدول و قهرمانی. اگر رقبا بازیکنان خود را در اختیار کادر فنی تیم ملی امید قرار دهند، ما هم بازیکنانمان را در اختیار تیم ملی امید میگذاریم.
وی افزود: اگر باشگاه استقلال این موضوع را مطرح کرده که پرسپولیس روی نیمکت بازیکنان زیادی دارد، اما آنها به دلیل بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی نمیتوانند از بازیکنان خود استفاده کنند، این دیگر به هنر مدیریت مربوط میشود. پنجره ما باز بوده و باید به شکلی برنامهریزی میکردند که چنین اتفاقی رخ ندهد.
تارتار تأکید کرد: باید همه تیمها را به یک چشم ببینیم. نمیتوانیم ما بازیکن بدهیم و تیم رقیب بازیکن ندهد. قوانین باید برای همه تیمها یکسان باشد. اگر گفته میشود تیمها در آسیا میتوانند از بازیکنان خود استفاده کنند و پرسپولیس نیز به بهانه حضور در آسیا بازیکنانش را در اختیار داشته باشد، تعارض ایجاد میشود، چون آنها در لیگ برتر هم از همان بازیکنان استفاده میکنند. قوانین باید برای همه تیمها یکسان باشد و ما تابع جمع هستیم؛ اگر همه این کار را انجام دهند، ما هم بازیکنانمان را در اختیار تیم ملی امید قرار خواهیم داد.
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