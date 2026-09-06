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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۳۸

شبکه ۸ نفره وابسته به گروهک‌های ضدانقلاب در فارس متلاشی شد

شبکه ۸ نفره وابسته به گروهک‌های ضدانقلاب در فارس متلاشی شد

شیراز-سازمان اطلاعات سپاه استان فارس از شناسایی و دستگیری شبکه‌ای هشت‌نفره از عناصر وابسته به گروهک‌های ضدانقلاب و کشف سلاح و مهمات از مخفیگاه آنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اطلاعات سپاه استان فارس از شناسایی و دستگیری یک شبکه هشت‌نفره از عناصر وابسته به گروهک‌های ضدانقلاب در این استان خبر داد.

بر اساس اعلام سازمان اطلاعات سپاه استان فارس، اعضای این شبکه با هدایت جریان سلطنت‌طلب و به‌صورت محله‌محور فعالیت می‌کردند و اقدام به تهیه سلاح و برنامه‌ریزی برای کشته‌سازی در اعتراضات احتمالی کرده بودند.

فعالیت در اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴

در اطلاعیه سازمان اطلاعات سپاه استان فارس آمده است که اعضای این شبکه در اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز حضور فعال داشته و اقداماتی از جمله حمله به اماکن با استفاده از کوکتل مولوتوف، آتش‌زدن لاستیک، انسداد معابر و تخریب اموال عمومی را در دستور کار داشته‌اند.

کشف سلاح و مهمات از مخفیگاه متهمان

بر اساس این گزارش، در جریان اقدامات اطلاعاتی انجام‌شده، مقادیری سلاح گرم به همراه مهمات مربوطه از مخفیگاه اعضای این شبکه کشف و ضبط شده است.

کد مطلب 6939248

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