به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس دشتی بعدازظهر دوشنبه در شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار داشت: مدیران دانشگاه باید توجه بیشتری به برنامه‌های فرهنگی داشته باشند و به متولیان فرهنگی به ویژه در بیمارستان‌ها کمک کنند تا محیط‌های کاری تحت تاثیر اجرای برنامه‌های ارزشمند فرهنگی و مذهبی قرار گیرد.

وی بیان داشت: باید به مسائل آموزشی اساتید و کارکنان بیش از اهمیت دهیم و طرح معرفت، زمینه خوبی برای رشد و ارتقای این همکاران است.

مسئول دفاتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان اضافه کرد: دانشگاه های استان باید تحلیل و بررسی مباحثی مانند قرآن شناسی، جریان شناسی فرهنگی، مخاطب شناسی، فمنیست و حقوق زن و عرفان های کاذب را در دستور کار خود قرار دهند تا دانشجویان بیشتر با این مفاهیم آشنا شوند.

اهمیت برگزاری پاتوق انتخاباتی و تریبون آزاد توسط بسیج دانشجویی

وی برگزاری پاتوق انتخاباتی و تریبون آزاد توسط بسیج دانشجویی و همچنین برگزاری آیین اعتکاف دانشجویی را در شرایطی که دشمن قصد دارد روحیه یأس و ناامیدی را در فضاهای دانشجویی القا کند بسیارارزشمند دانست.

حجت الاسلام دشتی با اشاره به برگزاری بسیار مطلوب اعتکاف دانشجویان در دو مسجد فاطمه زهرا (س) و نبی اکرم (ص) دانشگاه از همه کسانی که در این زمینه تلاش کردند به ویژه مسئول ستاد اعتکاف دانشگاه حجت الاسلام احمدی که هدفشان تنها این بود که کار ارزشمندی ارایه شود تشکر و خاطرنشان کرد: باید مستند سازی ازاین برنامه ها نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی همچنین بر اجرای طرح ضیافت اندیشه اساتید در ماه مبارک رمضان که سال‌های پیش دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در این زمینه پیشقدم بود تاکید و اظهار امیدواری کرد این طرح ارزشمند که موجب معرفت افزایی اساتید می شود به نحومطلوب برگزار شود.

انتقاد از رعایت نشدن شعون اسلامی در بعضی از مراکز درمانی و دانشگاهی

رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز گفت: مصوبات شورای فرهنگی باید مبتنی بر نیاز های محیطی دانشگاه باشد و برنامه ها به نحوی تصویب و اجرا شود که تغییرات فرهنگی مشهود و قابل لمس باشد.

دکتر غلامرضا حیدری با انتقاد از رعایت نشدن شعون اسلامی در بعضی از مراکز درمانی و دانشگاهی اظهار داشت: برنامه ریزی و تاکید شورای فرهنگی باید در راستای اسلامی شدن محیط و اشاعه رفتارهای اسلامی و ارزشی باشد.

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز در ابتدای این نشست با اشاره به دستور کار شورای فرهنگی، گزارشی از برنامه اعتکاف دانشجویی ارائه کرد و گفت: برنامه اعتکاف در دو مسجد دانشگاه علوم پزشکی بسیار خوب برگزار شد و موجب تحسین همه قرار گرفت.

خانم فرحناز کمالی افزود: همچنین برنامه های میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) با محوریت امور خوابگاه‌ها با موفقیت خوبی در دانشگاه برگزار شد.

در ادامه این نشست اعضای شورای فرهنگی به بحث و تبادل نظر پیرامون اجرای بهتربرنامه های فرهنگی در سطح دانشگاه پرداختند.