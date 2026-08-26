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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۴۳

ادای احترام وزیر میراث‌فرهنگی به مقام شامخ شهدای خرم‌آباد

ادای احترام وزیر میراث‌فرهنگی به مقام شامخ شهدای خرم‌آباد

 خرم‌آباد- وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در جریان سفر دو روزه خود به استان لرستان، با حضور در گلزار شهدای خرم‌آباد به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین عطرافشانی گلزار شهدای خرم‌آباد صبح چهارشنبه در سومین روز از هفته دولت با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

ادای احترام وزیر میراث‌فرهنگی به مقام شامخ شهدای خرم‌آباد

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این مراسم با حضور بر مزار شهدا، ضمن عطرافشانی و گلباران گلزار شهدای خرم‌آباد، به مقام شامخ شهیدان و شهدای والامقام این دیار ادای احترام کرد.

افتتاح و بازدید از پروژه‌های گردشگری لرستان

ادای احترام وزیر میراث‌فرهنگی به مقام شامخ شهدای خرم‌آباد

صالحی‌امیری در جریان سفر دو روزه خود به استان لرستان، در روزهای چهارم و پنجم شهریورماه، ضمن حضور در برنامه‌های مختلف، شماری از پروژه‌های حوزه گردشگری استان را افتتاح و از تعدادی از طرح‌ها و ظرفیت‌های گردشگری لرستان بازدید خواهد کرد.

کد مطلب 6928051

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