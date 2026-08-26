به گزارش خبرنگار مهر، آیین عطرافشانی گلزار شهدای خرم‌آباد صبح چهارشنبه در سومین روز از هفته دولت با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این مراسم با حضور بر مزار شهدا، ضمن عطرافشانی و گلباران گلزار شهدای خرم‌آباد، به مقام شامخ شهیدان و شهدای والامقام این دیار ادای احترام کرد.

افتتاح و بازدید از پروژه‌های گردشگری لرستان

صالحی‌امیری در جریان سفر دو روزه خود به استان لرستان، در روزهای چهارم و پنجم شهریورماه، ضمن حضور در برنامه‌های مختلف، شماری از پروژه‌های حوزه گردشگری استان را افتتاح و از تعدادی از طرح‌ها و ظرفیت‌های گردشگری لرستان بازدید خواهد کرد.