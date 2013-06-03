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۱۳ خرداد ۱۳۹۲، ۱۸:۱۶

با قراردادی 4 ساله؛

مورینیو رسما سرمربی چلسی شد/ بازگشت آقای خاص به استمفوردبریج بعد از 6 سال

مورینیو رسما سرمربی چلسی شد/ بازگشت آقای خاص به استمفوردبریج بعد از 6 سال

وب سایت رسمی باشگاه چلسی عصر امروز دوشنبه اعلام کرد ژوزه مورینیو سرمربی پرتغالی با قراردادی 4 ساله رسما به عنوان سرمربی این باشگاه انگلیسی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مورینیو که بین سال‌های 2004 تا 2007 هدایت چلسی را به عهده داشت و دو عنوان قهرمانی در لیگ برتر، دو عنوان قهرمانی در جام اتحادیه و یک قهرمانی در جام حذفی انگلیس را کسب کرده بود، بار دیگر روی نیمکت این تیم لندنی نشست.

مورینیو در سال 2007 با توافق دو طرفه از چلسی جدا شد و بعد از آن هدایت اینتر را به عهده گرفت که موفق شد در سال 2010 با این تیم ایتالیایی سه‌گانه(لیگ قهرمانان اروپا، سری آ ایتالیا و جام حذفی ایتالیا) را فتح کند. او سپس به رئال پیوست و فصل گذشته با این تیم قهرمانی لالیگا و جام حذفی اسپانیا را کسب کرد.

مورینیو سه دستیار خود را هم در چلسی معرفی کرده است. روی فاریا، سیلوینو لورو و ژوزه مورایس که هر سه سابقه دستیاری در تیم‌های مخلف را داشتند، آقای خاص را در چلسی کمک خواهند کرد. به این سه نفر باید استیو هالند، کریستوف لولیکون و کریس جونز اعضای فعلی کادر فنی چلسی را هم اضافه کنیم.

سرمربی جدید چلسی دوشنبه هفته آینده در کنفرانسی خبری در استمفوردبریج به خبرنگاران معرفی خواهد شد.

 

کد مطلب 2069498

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