ایران به یک پیروزی حیاتی دست پیدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ایران سه شنبه شب در ورزشگاه السد با نتیجه یک بر صفر از سد قطر گذشت و امیدوار به صعود به جام جهانی 2014 برزیل شد.

سایت فیفا در مطلب روز چهارشنبه خود به شرح کامل بازی‌های مقدماتی جام جهانی در منطقه آسیا پرداخت. این مطلب با عنوان "ژاپن به برزیل رسید ، ایران و عمان پیروز شدند" بر روی خروجی این پایگاه اینترنتی قرار گرفته است.

در بخشی که مربوط به ایران می‌شود، آمده است: بازیکن ایرانی مقیم بلژیک، رضا قوچان نژاد در بازی حیاتی مقابل قطر تنها گل ایران را به ثمر رساند تا تیم ملی به جاده بازگردد. در یک بازی پرفشار، هر دو تیم موقعیت‌های خوبی خلق کردند اگرچه تیم میهمان به برتری دست پیدا کرد. پس از چند موقعیت طلایی در نیمه نخست، ایرانی‌ها با خونسردی قوچان نژاد، بازی را از حالت بن بست خارج کردند.

در این مطلب همچنین مصاحبه ای از "پل لو گوئن" منتشر شده است. مربی عمان پس از پیروزی مقابل عراق در گروه B اظهار داشت: ما هنوز به برزیل نرسیده‌ایم. مسابقه مقابل اردن مهم‌تر و تعیین کننده‌تر خواهد بود.