به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی چالش‌ها و مشکلات طرح تفصیلی شهر بندرعباس با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان، نمایندگان اداره‌کل راه و شهرسازی، شهرداری و شورای اسلامی شهر بندرعباس برگزار شد.

صفر صادقی‌پور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان در این جلسه با تأکید بر ضرورت رعایت سرانه‌های خدماتی در طرح‌های توسعه شهری، اظهار کرد: طرح‌های تفصیلی باید با هدف ایجاد نظم و تعادل در توسعه کالبدی شهر و بر مبنای مطالعات دقیق، کارشناسی و متناسب با نیازهای واقعی شهر تهیه و اجرا شوند.

وی تعیین دقیق نحوه استفاده از اراضی، مشخص‌کردن کاربری‌ها، تراکم و سطح اشغال، اصلاح شبکه معابر و دسترسی‌ها و پیش‌بینی فضاهای مورد نیاز برای ارائه خدمات عمومی از جمله آموزشی، درمانی، فرهنگی، فضای سبز و تأسیسات و تجهیزات شهری را از مهم‌ترین اهداف طرح‌های تفصیلی عنوان کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان افزود: هدایت توسعه کالبدی شهر، جلوگیری از گسترش نامنظم، ایجاد تناسب میان جمعیت، ظرفیت زیرساخت‌ها و کاربری‌های شهری و فراهم‌کردن مبنای اجرایی برای صدور پروانه‌های ساختمانی و مدیریت ساخت‌وساز از دیگر ضرورت‌های این طرح‌هاست.

صادقی‌پور با تأکید بر ضرورت صیانت از کاربری‌های عمومی و منافع شهروندان، تصریح کرد: مدیران شهری بندرعباس باید ضمن حفظ کاربری‌های عمومی، نسبت به رعایت حقوق مکتسبه شهروندان اهتمام جدی داشته باشند و با تشریک مساعی میان دستگاه‌های متولی، زمینه اجرای طرح‌های توسعه‌ای جامع، باکیفیت و قابل اجرا را فراهم کنند.

وی ادامه داد: هدف این است که با انجام مطالعات دقیق و پیش‌بینی نیازهای واقعی شهر، ضرورت تغییر کاربری در کمیسیون ماده پنج به حداقل برسد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان تأکید کرد: درخواست‌های شهرداری برای تغییر کاربری، بدون ارائه گزارش توجیهی، پشتوانه علمی و مطالعات کارشناسی، قابل طرح در کمیسیون ماده پنج نخواهد بود.

صادقی‌پور همچنین از برنامه بازنگری محدوده چهار منطقه شهر بندرعباس خبر داد و گفت: شهرداری بندرعباس با مشارکت اداره‌کل راه و شهرسازی و پس از انتخاب مشاور متخصص در حوزه شهرسازی، مطالعات بازنگری محدوده چهار منطقه شهر را انجام دهد.

وی افزود: در مواردی که تغییر کاربری برای رعایت حقوق مکتسبه شهروندان ضرورت داشته باشد، باید با هماهنگی اداره‌کل راه و شهرسازی نسبت به شناسایی و تعیین اراضی جایگزین با کاربری مورد نیاز اقدام شود.