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۱۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۲۹

تظاهرات ضد دولتی در ترکیه محور مذاکرات کری و داوود اوغلو

تظاهرات ضد دولتی در ترکیه محور مذاکرات کری و داوود اوغلو

یک نشریه چاپ ترکیه از مذاکرات وزیر امور خارجه آمریکا و همتای ترک درباره ناآرامی های اخیر در چندین شهر ترکیه و برگزاری تظاهرات ضد دولتی خبر دادند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ترکیش ویکلی، "جان کری" که روز دوشنبه نگرانی خود را از اقدامات خشونت بار پلیس ترکیه علیه معترضان ابراز کرد، روز گذشته در نشست سازمان کشورهای آمریکایی در گواتمالا با "احمد داوود اوغلو" دیدار کرد.

یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا که خواست نامش فاش نشود، گفت: وزرای خارجه آمریکا و ترکیه در این دیدار به بررسی تحولات اخیر در شهرهای ترکیه و برگزاری تظاهرات ضد دولتی پرداختند.

جان کری در این دیدار همچنین خواستار خویشتنداری بیشتر ترکیه در قبال معترضان شد و هرگونه تلاش در این راستا را ستود.

 

 

کد مطلب 2069930

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