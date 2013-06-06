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۱۶ خرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۲۲

باقری:

شروع به کار ستاد انتخاباتی دکتر عارف در استان مرکزی/روسای ستادها به فرمانداری معرفی شدند

شروع به کار ستاد انتخاباتی دکتر عارف در استان مرکزی/روسای ستادها به فرمانداری معرفی شدند

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخاباتی دکتر محمدرضا عارف در استان مرکزی از شروع به کار این ستاد خبر داد و گفت: روسای ستادهای شهرستان نیز به فرمانداری ها معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، داود باقری شامگاه چهارشنبه در حاشیه نشست هواداران دکتر عارف در جمع خبرنگاران  افزود: طی دو روز گذشته ستاد تشکیل شده و امروز ( چهارشنبه) به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه در 12 شهرستان نیز ستادها تشکیل شده، گفت: در شهرستان اراک نیز به ریاست علیرضا شاه سمنی فعالیت خود را آغاز کرده است.

باقری ستادهای تشکیل شده اراک را در خیابان شهید چمران( نیسانیان) به عنوان ستاد مرکزی و تالار آیینه به عنوان ستاد شهرستان اراک برشمرد و خاطرنشان کرد: آمادگی افزایش این ستادها وجود دارد.

کد مطلب 2070220

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