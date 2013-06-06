به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین رده‌بندی فدراسیون بین‎المللی فوتبال مربوط به ماه ژوئن است که امروز پنجشنبه منتشر شد. در رده‌بندی منتشر شده، فوتبال ایران که سه شنبه گذشته در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2014 موفق به شکست قطر شد، با 10 پله سقوط مواجه شده است.

بر این اساس فوتبال ایران در میان 207 کشور حاضر در رنکینگ فیفا، با 506 امتیاز جایگاه شصت و هفتم را به خود اختصاص داده و در جایگاهی برابر با بلاروس قرار گرفته است که در این ماه دو پله صعود داشته است.

جایگاه فوتبال ایران در میان تیم‌های آسیایی هم تغییر کرده و از رده چهارم و به رده پنجم سقوط کرده است. در میان تیم‌های آسیایی ژاپن، کره‌جنوبی، استرالیا و ازبکستان در رده‌های اول تا چهارم قرار دارند.

در این میان ژاپنی‌ها دو پله سقوط داشته و با 765 امتیاز در رده سی و دوم ایستاده‌اند. کره‌جنوبی هم با دو پله صعود و کسب 666 امتیاز در رده چهلم جهان قرار گرفته است. جایگاه استرالیا هم تغییری نکرده طوریکه فوتبال این کشور با 619 امتیاز همچنان در رده چهل و هفتم است. این در حالی است که ازبکستان در رده‌بندی جدید منتشر شده با هشت پله صعود و 550 امتیاز جایگاه پنجاه و هشتم را به خود اختصاص داده است.

بر پایه این گزارش، در رده‌بندی جدید فیفا اسپانیا همچنان صدرنشین است. آلمان، آرژانتین و کرواسی هم بدون تغییر جایگاه همچنان در رده‌های دوم تا چهارم قرار دارند. رده‌بندی ده تیم برتر جهان بر اساس رنکینگ جدید فیفا به شرح زیر است:

1- سپانیا 1614 امتیاز (بدون تغییر)

2- آلمان 1416 امتیاز (بدون تغییر)

3- آرژانتین 1287 امتیاز (بدون تغییر)

4- کرواسی 1222 امتیاز (بدون تغییر)

5- هلند 1158 امتیاز (یک پله صعود)

6- پرتغال 1137 امتیاز (یک پله سقوط)

7- کلمبیا 1123 امتیاز (یک پله سقوط)

8- ایتالیا 1097 امتیاز (بدون تغییر)

9- انگلیس 1095 امتیاز (یک پله سقوط)

10- اکوادور 1066 امتیاز (بدون تغییر)