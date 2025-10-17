  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۴

رنکینگ جدید فیفا؛ جایگاه ایران بدون تغییر در رتبه ۲۱

رنکینگ جدید فیفا؛ جایگاه ایران بدون تغییر در رتبه ۲۱

آخرین رنکینگ فیفا امروز (جمعه) اعلام شد و تیم ملی فوتبال ایران در رده ۲۱ باقی ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جدیدترین رنکینگ فیفا امروز (جمعه) اعلام شد که اسپانیا با ۱۸۸۰.۷۶ امتیاز در صدر رنکینگ باقی‌ماند. تیم ملی فوتبال ایران هم بدون تغییر با ۱۶۱۸.۲۸ امتیاز در رده ۲۱ قرار گرفت.

آخرین رنکینگ فیفا پیش از قرعه‌کشی جام جهانی که تعیین کننده سیدبندی تیم‌های حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ است، ۳۰ آبان اعلام خواهد شد.

۱۰ تیم برتر رنکینگ فیفا

۱. اسپانیا

۲. آرژانتین

۳.. فرانسه

۴. انگلیس

۵. پرتغال

۶. هلند

۷. برزیل

۸. بلژیک

۹. ایتالیا

۱۰. آلمان

رنکینگ ۱۰ تیم برتر آسیا

۱. ژاپن (۱۹)

۲. ایران (۲۱)

۳. کره جنوبی (۲۲)

۴. استرالیا (۲۵)

۵. قطر (۵۲)

۶. ازبکستان (۵۵)

۷. عراق (۵۷)

۸. عربستان سعودی (۵۸)

۹. اردن (۶۶)

۱۰. امارات (۶۷)

کد خبر 6625187

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها