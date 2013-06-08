اعزام نیروهای روسی به بلندی های جولان تنها راه رفع نگرانی هاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیاالیوم، گنادی گاتیلوف گفت: اگر شورای امنیت از بحران موجود در بلندی های جولان ناخرسند است، اعزام نیروهای روسی به آنجا راه حل آن است.

معاون وزیر خارجه روسیه بیان کرد: شاخصه هایی که چهل سال از آنها گذشته است نباید مورد توجه واقع شوند زیرا تامین صلح و ثبات به یک تفکر سیاسی مغایر نیاز دارد.

خاطرنشان می شود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه اعلام کرده بود که روسیه آماده اعزام نیروهای روسی به جای نیروهای خارج شده اتریشی است.

این در حالی است که یکی از سرکرده های مخالفان سوری با حضور نیروهای روسی در این منطقه مخالفت کرده بود.

از سوی دیگر وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای درباره خطری که اقلیتهای دینی در سوریه را از جانب گروههای افراطی تهدید می کند هشدار داد.