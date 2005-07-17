تيم واليبال اميد ايران امروز به كويت مي رود

به گزارش خبرنگار " مهر" اين تيم طي اقامت يك هفته اي خود سه ديداربا ملي پوشان كويتي برگزارخواهد كرد. كويت براي شركت درمسابقه هاي كشورهاي عربي تدارك مي بيند. ايرج مظفري مربي تيم اميد دراين باره گفت: تيم ما فرصت تمرين چنداني نداشت اما به عنوان آغاز فعاليت هاي تيم اميد مي توان گفت سفربه كويت ارزيابي بدي نخواهد بود.

بازيكنان تيم اميدعبارتند از: مهدي مهدوي، پرويز پزشكي، رحمان محمدي راد، داود مقبلي، مهدي بازارگرد، ساسان ثاني، مجتبي عطار، سعيد مصطفي وند، محسن عندليب، شاهرخ جلوه، حميد جعفري - مربيان: عباس برقي ، ايرج مظفري