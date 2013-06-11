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۲۱ خرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۳۷

برای دیدار با ایران؛

تیم ملی والیبال صربستان 29 خردادماه به ایران سفر می‌کند

تیم ملی والیبال صربستان 29 خردادماه به ایران سفر می‌کند

تیم ملی والیبال صربستان به منظور برگزاری دیدار برابر ایران در چارچوب رقابت‎های لیگ جهانی چهارشنبه هفته آینده به تهران سفر می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، صربستان دومین حریف تیم ملی والیبال در بیست و چهارمین دوره مسابقات لیگ جهانی است. دیدار نخست تیم‌های ایران و صربستان در این رقابت‌ها 31 خردادماه برگزار می‎شود. به همین منظور تیم ملی والیبال صربستان چهارشنبه هفته آینده، 29 خردادماه ساعت 5:40 بامداد وارد تهران می‎‌شود. این تیم پس از انجام دو دیدار برابر ایران که در ورزشگاه دوازده هزار نفری برگزار می‌شود، سوم تیرماه ساعت 3:35 بامداد به کشورش باز می‎گردد.

ایران و صربستان در حالی برای رویارویی مقابل یکدیگر آماده می‌شوند که در دیدارهای نخست خود به ترتیب برابر روسیه و کوبا به میدان رفتند. تیم ملی والیبال طی دو دیدار مقابل روسیه که در کالینگراد برگزار شد، به ترتیب با نتایج 3 بر صفر و 3 بر یک شکست خورد اما صربستان در دو دیداری که به میزبانی کوبایی‎ها و در شهر هاوانا برگزار شد به برتری 3 بر یک دست یافت.

در حال حاضر صربستان، تیم هفتم رنکینگ جهانی با 6 امتیاز در رده دوم گروه B قرار دارد و ایران بدون امتیاز در قعر جدول رده‎بندی این گروه قرار گرفته است. ایران تیم چهاردهم رنکینگ جهانی است.

کد مطلب 2073630

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