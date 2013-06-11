به گزارش خبرنگار مهر، صربستان دومین حریف تیم ملی والیبال در بیست و چهارمین دوره مسابقات لیگ جهانی است. دیدار نخست تیم‌های ایران و صربستان در این رقابت‌ها 31 خردادماه برگزار می‎شود. به همین منظور تیم ملی والیبال صربستان چهارشنبه هفته آینده، 29 خردادماه ساعت 5:40 بامداد وارد تهران می‎‌شود. این تیم پس از انجام دو دیدار برابر ایران که در ورزشگاه دوازده هزار نفری برگزار می‌شود، سوم تیرماه ساعت 3:35 بامداد به کشورش باز می‎گردد.

ایران و صربستان در حالی برای رویارویی مقابل یکدیگر آماده می‌شوند که در دیدارهای نخست خود به ترتیب برابر روسیه و کوبا به میدان رفتند. تیم ملی والیبال طی دو دیدار مقابل روسیه که در کالینگراد برگزار شد، به ترتیب با نتایج 3 بر صفر و 3 بر یک شکست خورد اما صربستان در دو دیداری که به میزبانی کوبایی‎ها و در شهر هاوانا برگزار شد به برتری 3 بر یک دست یافت.

در حال حاضر صربستان، تیم هفتم رنکینگ جهانی با 6 امتیاز در رده دوم گروه B قرار دارد و ایران بدون امتیاز در قعر جدول رده‎بندی این گروه قرار گرفته است. ایران تیم چهاردهم رنکینگ جهانی است.