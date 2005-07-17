  1. سیاست
  2. سایر
۲۶ تیر ۱۳۸۴، ۱۶:۰۳

به دنبال سرنوشت چهار ديپلمات ايراني دربند رژيم صهيونيستي (5)

رستگار مقدم: تنها خواسته ما روشن شدن حقيقت است

رستگار مقدم: تنها خواسته ما روشن شدن حقيقت است

غلامرضا رستگار مقدم برادر يكي از چهار ديپلمات ربوده شده ايراني با تاكيد بر مسئوليت مسئولان كشورمان و نيز دولت لبنان، از آنان خواست كه با تلاشي مستمر و پيگير حقيقت را در مورد سرنوشت چهار ديپلمات ربوده شده ايراني روشن كنند.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، غلامرضا رستگار مقدم برادر تقي رستگار مقدم، پيش از ظهر امروز در كنفرانسي خبري كه با حضور خبرنگاران رسانه هاي گروهي در خبرگزاري فارس برگزار شد، گفت : هم پدران ما و هم خود ما دنبال روشن شدن سرنوشت برادرم و همراهانش بوده ايم ولي تا كنون كه به نتيجه اي نرسيده ايم.

وي افزود : مگر اين 4 نفر به دستور چه كساني به لبنان رفتند و براي چه هدفي از جان خود گذشتند و عليرغم جنگ شديد در لبنان، در اين كشور باقي ماندند؟ اما متاسفانه مسئولان كشورمان سرنوشت اين افراد را به صورت جدي پيگيري نمي كنند و به همين علت بعد از 23 سال هنوز كوچكترين خبر موثقي از اينها به دست نيامده است.

رستگار مقدم تصريح كرد : آنقدر اين اسارت طولاني شد كه پدر و مادر تقي از دنيا رفتند و يوسف گمگشته شان را نديدند.

وي با بيان اين كه ما هرگز مسئوليت دولت لبنان را در پيگيري سرنوشت چهار ديپلمات فراموش نمي كنيم، تاكيد كرد : تنها خواسته ما اين است كه مسئولان امر به صورت جدي و مستمر مساله روشن شدن سرنوشت اين چهار نفر را پيگيري كنند تا حقيقت در مورد آنها روشن شود.

کد مطلب 207441

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها