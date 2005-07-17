رستگار مقدم: تنها خواسته ما روشن شدن حقيقت است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، غلامرضا رستگار مقدم برادر تقي رستگار مقدم، پيش از ظهر امروز در كنفرانسي خبري كه با حضور خبرنگاران رسانه هاي گروهي در خبرگزاري فارس برگزار شد، گفت : هم پدران ما و هم خود ما دنبال روشن شدن سرنوشت برادرم و همراهانش بوده ايم ولي تا كنون كه به نتيجه اي نرسيده ايم.

وي افزود : مگر اين 4 نفر به دستور چه كساني به لبنان رفتند و براي چه هدفي از جان خود گذشتند و عليرغم جنگ شديد در لبنان، در اين كشور باقي ماندند؟ اما متاسفانه مسئولان كشورمان سرنوشت اين افراد را به صورت جدي پيگيري نمي كنند و به همين علت بعد از 23 سال هنوز كوچكترين خبر موثقي از اينها به دست نيامده است.

رستگار مقدم تصريح كرد : آنقدر اين اسارت طولاني شد كه پدر و مادر تقي از دنيا رفتند و يوسف گمگشته شان را نديدند.

وي با بيان اين كه ما هرگز مسئوليت دولت لبنان را در پيگيري سرنوشت چهار ديپلمات فراموش نمي كنيم، تاكيد كرد : تنها خواسته ما اين است كه مسئولان امر به صورت جدي و مستمر مساله روشن شدن سرنوشت اين چهار نفر را پيگيري كنند تا حقيقت در مورد آنها روشن شود.