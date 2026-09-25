میز ارتباطات مردمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه میز ارتباطات مردمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با حضور نمایندگان مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه و بسیج جامعه پزشکی در محل برگزاری نماز جمعه کرمانشاه برپا شد.
در این برنامه، نمازگزاران و شهروندان فرصت یافتند به صورت مستقیم با نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفتوگو کرده و مسائل، درخواستها، پیشنهادها و مطالبات خود را مطرح کنند.
نمایندگان دانشگاه نیز ضمن پاسخگویی به مراجعهکنندگان، راهنماییهای لازم را ارائه کردند و موارد مطرحشده از سوی مردم را برای بررسی و پیگیری دریافت کردند.
همچنین در حاشیه برپایی این میز، با همکاری بسیج جامعه پزشکی خدمات سلامت به نمازگزاران و شهروندان ارائه شد.
اندازهگیری فشار خون و قند خون و ارائه مشاوره پزشکی از جمله خدماتی بود که در جریان این برنامه در اختیار مراجعهکنندگان قرار گرفت.
برپایی میز ارتباطات مردمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با هدف تقویت ارتباط مستقیم میان مردم و مسئولان، پاسخگویی به درخواستهای شهروندان و تسهیل روند پیگیری مسائل و مطالبات آنان انجام شد.
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