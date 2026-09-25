به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، رضا رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی کمیته ملی المپیک به دنبال اتفاق رخ داده شده برای فاطمه محیطی زاده در رقابت هفتگانه دوومیدان و دیسکالیفه شدن این ورزشکار از سوی داوران توضیح داد و گفت: مکسفلای ۲ برند نایکی یک اسپایک تخصصی برای مواد سرعت، عمدتاً در بازه ۱۰۰ تا ۴۰۰ متر و مسابقات با مانع است. در این کفش از صفحه تمامطول فیبرکربن و واحد Air Zoom در قسمت جلوی پا استفاده شده که هدف آن افزایش صلبیت و نیروی پیشران در دوهای سرعت است.
وی تأکید کرد: البته نکته مهم این است که وجود صفحه کربنی بهخودیخود به معنای ممنوع بودن یک کفش نیست. ملاک، تأیید مدل کفش برای ماده مسابقهای مشخص در فهرست رسمی فدراسیون جهانی دو و میدانی است. بر اساس مقررات کفش فدراسیون جهانی دو و میدانی، کفش مورد استفاده در مسابقات رسمی باید در دسته کفش های مجاز قرار داشته باشد.
شجیع ادامه داد: مدل مکسفلای ۲ برند نایکی برای برخی مواد پیست و بهویژه دوهای سرعت مجاز است، اما برای مواد پرشی تأیید نشده است. در فهرست تأیید کفشهای فدراسیون جهانی دو و میدانی نیز این مدل برای پرش وضعیت غیرمجاز دارد.
رئیس مرکز نظارت بر تیمهای ملی کمیته ملی المپیک در ادامه گفت: «در پیوست ۲ مقررات کفش فدراسیون جهانی دو و میدانی نیز برای مواد پرشی ضوابط مشخصی درباره ساختار و ضخامت زیره تعیین شده است. این مقررات در پرش ارتفاع، حتی زمانی که این ماده بخشی از رقابت هفتگانه باشد، بهطور کامل اعمال میشود.
وی با اشاره به مبنای قانونی تصمیم اتخاذشده اظهار داشت: مطابق ماده ۱۳/۱ مقررات کفش فدراسیون جهانی، چنانچه مسئول کنترل کفش، استفاده ورزشکار از یک کفش غیرمجاز را تأیید کند، این موضوع میتواند منجر به دیسکالیفه شدن ورزشکار از سوی داور مسابقه شود.
شجیع درباره مسئولیت کنترل تجهیزات ورزشکاران نیز گفت: کنترل و تطبیق تجهیزات تخصصی هر رشته با ضوابط فنی بینالمللی، موضوعی کاملاً تخصصی است و باید پیش از آغاز مسابقه توسط فدراسیون مربوط و کادر فنی آن رشته انجام شود. تطبیق مدل کفش ورزشکار با فهرست کفشهای مورد تأیید فدراسیون جهانی دو و میدانی نیز دقیقاً در همین چارچوب قرار میگیرد.
وی افزود: البته در مقررات فدراسیون جهانی دو و میدانی، هم ورزشکار و هم فدراسیون مکلف به رعایت مقررات کفش شدهاند. بنابراین از نظر مقررات بینالمللی مسئولیت رعایت این ضوابط متوجه ورزشکار و فدراسیون عضو است و از نظر اجرایی نیز انتظار میرود کنترل تخصصی و پیشگیرانه چنین مواردی توسط فدراسیون و کادر فنی رشته انجام میگرفت.
شجیع در پایان تأکید کرد: طبیعتاً چنین مواردی باید پیش از مسابقه و در فرآیند کنترل تجهیزات شناسایی میشد تا خانم محیطی زاده که از شانس بالایی برای مدال آوری برخوردار بودند اینچنین نشوند.
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