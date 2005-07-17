عمروموسي : خروج نيروهاي سوري از خاك لبنان به معني پايان روابط اين دو كشور نيست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي ايلاف ، عمرو موسي دبير كل اتحاديه عرب پس از ديدار با بشار اسد رييس جمهوري سوريه در جمع خبرنگاران تصريح كرد فشارهاي آمريكا عليه دمشق محورمذاكراتم دررياض و دمشق بود وي درادامه همچنين با اعلام اين مطلب كه درديدارش با بشاراسد به موضوعات مورد اهتمام مشترك پرداخته است ضمن اشاره به مساله خروج نيروهاي سوري از خاك لبنان افزود اين خروج به معني پايان يافتن روابط لبنان و سوريه نيست.

دبيركل اتحاديه عرب در ادامه افزود در نظر دارد پس از تشكيل دولت جديد درلبنان به اين كشور سفر كند وي همچنين با توجه به ادامه احداث ديوار حائل در اراضي اشغالي و نقض قوانين بين المللي از سوي رژيم صهيونيستي نسبت به حسن نيت اين رژيم ابراز ترديد كرد.

عمروموسي پس از ديدارش با بشار اسد و فاروق الشرع وزير امورخارجه سوريه گفت : درهر نشست عربي كه در آن رايزني ها و مشورت هايي صورت مي پذيرد به مسايل مطرح مخاطره آميزمنطقه ازجمله مسايل و مشكلاتي كه كشورهاي سوريه و لبنان و ديگر كشورهاي عربي با آن مواجه هستند پرداخته مي شود.

پايگاه اينترنتي ايلاف در ادامه گزارش داد عمرو موسي با پرداختن به مساله فلسطين درمورد حسن نيت رژيم صهيونيستي ابراز ترديد كرد و با اشاره به موضوع عقب نشيني از نوارغزه گفت : عقب نشيني اسراييل از اين منطقه به هر طريقي كه انجام پذيرد امري پسنديده خواهد بود.

وي با تاكيد بر وحدت ملي فلسطينيان گفت ما درجايگاهي نيستيم كه بتوانيم پذيراي درگيري و نزاع فلسطيني -فلسطيني باشيم.

به گزارش اين منبع عمرو موسي درادامه با اشاره به اين مطلب كه عراق عضوي مهم دراتحاديه عرب است و همچنين عضوي اصلي درجهان عرب و خاورميانه به شمار مي رود ، افزود اتحاديه عرب حوادث و تحولات عراق را پيگيري مي كند.