به گزارش خبرنگار مهر، تحریم نفت ایران توسط کشورهای غربی بهترین فرصت به منظور کاهش تولید در میادین مستقل و تمرکز به منظور سرمایه گذاری و توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور است.



بر این اساس پس از تحریم‌های غیر قانونی غرب هم بارها مقام معظم رهبری نسبت به شتاب در طرح توسعه میایدن مشترک نفت و گاز کشور تاکید فرموده بودند و خواستار تدبیر مسئولان صنعت نفت نسبت به توسعه و جلوافتادگی در توسعه میایدن مشترک نفت و گاز کشور شده اند.



میادین فروزان و اسفندیار مهمترین میایدن مشترک نفتی ایران با کشور عربستان سعودی بوده اما در یک دهه گذشته تاکنون طرح توسعه این میادین مشترک با پیشرفتی لاک پشتی همراه بوده است به طوری‌که هم اکنون آمارها حاکی از آن است که عربستان در این دو میدان مشترک حدود 10 برابر بیشتر از ایران نفت استخراج می‌کند.



از این رو هم اکنون میران تولید نفت عربستان از این دو میدان نفتی بیش از 400 هزار بشکه در روز است که مجموع تولید نفت ایران از دو میدان فروزان و اسفندیار به 50 هزار بشکه در روز هم نمی رسد.



با این وجود از ابتدای برنامه پنجم توسعه سیاست و نگاه شرکت ملی نفت ایران نسبت به توسعه این دو میدان مشترک نفتی دریایی تغییر کرد و توسعه میادین فروزان و اسفندیار در دستور کار این مجموعه قرار گرفته است.



در شرایط فعلی مراحل مختلف حفاری، طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی سازه‌های فراساحلی میدان مشترک فروزان توسط متخصصان داخلی در حال انجام است اما با وجود توسعه میدان فروزان، شرکت ملی نفت ایران هنوز وضعیت توسعه اسفندیار دیگر میدان مشترک نفتی با عربستان تعیین تکلیف نشده است.



برنامه‌های توسعه میدان فروزان



شرکت ملی نفت تاکنون دو طرح توسعه بلندمدت و ضربتی را برای افزایش تولید نفت در میدان فروزان پیاده سازی کرده است و در مجموع پیش بینی می‌شود در صورت اجرای دو طرح ضربتی توسعه این میدان نفتی مشترک با عربستان، امکان استخراج روزانه 100 هزار بشکه نفت و بیش از 250 میلیون فوت مکعب گازهای همراه نفت فراهم شود.



مطابق با برنامه زمان‌بندی با اجرای طرح توسعه زودهنگام و ضربتی این میدان مشترک نفتی با عربستان، تعمیر و بازسازی چاه‌های موجود و تزریق گاز در حال انجام است و با اجرای این پروژه بدون نیاز به حفاری چاه‌های جدید، امکان افزایش 55 تا 60 هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت وجود دارد.



همچنین یک طرح توسعه 24 ماهه از ابتدای سال 1391 برای توسعه این میدان نفتی تعریف و عملیاتی شده که در این بخش، برای طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی 2 پایه سکو، 2 سکوی تولید و زیست، 156 کیلومتر خط لوله زیر دریایی تا جزیره خارگ و بین سکویی و حفاری چاه‌های جدید دریایی برنامه ریزی شده است.



از این رو تاکنون دو پایه سکوی میدان فروزان در آب‌های خلیج فارس نصب شده ضمن آنکه پیش بینی می‌شود با تکمیل مراحل نصب و راه اندازی خطوط لوله زیر دریایی پیش بینی می شود در سال 1392 شرایط برای افزایش تولید نفت در میدان فروزان فراهم شود.



در این بین جکت FY-A میدان نفتی فروزان به وزن تقریبی یکهزار و 800 تن اردیبهشت ماه در خلیج فارس نصب شد و بر روی این سازه غول پیکر یک سکوی مسکونی به وزن حدود دوهزار و 500 تن بوده که پس از ساخت روی این جکت نصب خواهد شد.



محمدباقر سليماني مدير توليد شركت نفت فلات قاره خرداد ماه سالجاری درباره آخرین وضعیت توسعه میدان فروزان، گفت: عمليات بازسازي و نوسازي سكوي فروزان نهايي شده و فعاليت‌هاي مربوط به توسعه اين ميدان هم از پيشرفت مناسبي برخوردار است.



به گفته وي سكوي اين ميدان كه هم اكنون در حال ساخت است، تا پايان سالجاري آماده مي شود و در صورت پيشرفت كارها مطابق برنامه ريزي هاي صورت گرفته، افزايش پنج تا 10 هزار بشكه اي توليد نفت از اين ميدان مشترك در آينده اي نزديك محقق مي شود.



از سوی دیگر به گفته مسئولان صنعت نفت، توليد نفت در ميدان مشترك فروزان بدون حفر چاه جديد و تنها با تزريق گاز (Lifting Gas) با برنامه ريزي‌هاي انجام شده با افزايشي ٢,٥ برابري به ١٠٠ هزار در روز بشكه خواهد رسيد.



به گزارش مهر، میدان نفتی فروزان که در ١٠٠ کیلومتری جنوب غربی جزیره خارگ واقع شده، در سال ١٣٤٥ شمسی با ذخیره نفت درجا دو میلیارد و ٣٠٩ میلیون بشکه کشف شده که این میدان با مرجان عربستان سعودی مشترک است.



تاخیر در توسعه دومین میدان مشترک نفتی با عربستان



با وجود پیشرفت نسبی توسعه میدان فروزان، اما هم اکنون توسعه میدان اسفندیار به عنوان دومین میدان مشترک با عربستان سعودی در خلیج فارس وضعیت مبهمی و نامشخصی دارد.



محمود زیرکچیان زاده مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره در آخرین اظهار نظر خود (اردیبهشت 92) درباره وضعیت توسعه میدان مشترک نفتی اسفندیار، گفت: در حال حاضر طرح جامع توسعه این میدان نفتی در شرکت ملی نفت تعریف شده است.



وی با اشاره به مذاکرات متعدد با سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای توسعه این میدان مشترک نفتی با عربستان، تاکید کرده است: با تعیین تکلیف سرمایه گذاران توسعه میدان بلافاصله با مرحله اجرایی خواهد شد.



از سوی دیگر با وجود اینکه وزارت نفت توسعه میادین مشترک را همواره یکی از سیاست های کلیدی خود عنوان کرده است اما تاکنون وضعیت پیمانکاران، تامین منابع مالی و نحوه توسعه این میدان مشترک نفتی مشخص نشده است.



به گزارش مهر، برای توسعه این میدان مشترک نفتی در خلیج فارس به حدود 500 تا 700 میلیون دلار سرمایه گذاری نیاز است که تاکنون شرکت نفت برنامه نهایی خود برای توسعه این میدان را اعلام نکرده است. میدان اسفندیار هم یکی دیگر از میادین مشترک نفتی ایران و عربستان در خلیج فارس بوده که قرار است با توسعه این میدان در مجموع روزانه 12 هزار بشکه نفت برداشت شود.