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۲۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۴۳

ملی پوشان وزنه برداری آزمایش دوپینگ دادند

ملی پوشان وزنه برداری آزمایش دوپینگ دادند

ماموران ستاد ملی مبارزه با دوپینگ، نادو، صبح شنبه با حضور در محل کمپ تیم‌های ملی وزنه برداری از 9 وزنه بردار حاضر در اردو آزمایش دوپینگ گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، اعضای تیم ملی وزنه برداری بزرگسالان که این روزها خود را برای حضور پرقدرت در رقابتهای وزنه برداری قهرمانی آسیا آماده می کنند، در فاصله چهار روز تا اعزام به آستانه قزاقستان، آزمایش دوپینگ دادند.

جابر بهروزی (69 کیلوگرم)، رسول تقیان (77 کیلوگرم)، سهراب مرادی (85 کیلوگرم)، یاسین باقری و امین زارعی (94 کیلوگرم)، کیا قدمی و محسن بهرام زاده (105 کیلوگرم) و بهادر مولایی و رشید شریفی (105+ کیلوگرم) 9 وزنه برداری هستند که صبح امروز زیر نظر مسئولان نادو  آزمایش دوپینگ دادند.

از این جمع یک وزنه بردار قبل از اعزام تیم ملی وزنه برداری به قزاقستان خط خواهد خورد. رقابتهای وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان آسیا طی روزهای 31 خرداد تا 5 تیر ماه برگزار می‎شود.

کد مطلب 2077025

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