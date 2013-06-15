نشست هیات مدیره استقلال به روز یکشنبه موکول شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه‌ریزی قبلی قرار بر این بود اعضای هیات مدیره باشگاه استقلال عصر امروز شنبه تشکیل جلسه دهند تا در خصوص آخرین وضعیت این باشگاه بحث و بررسی بپردازند که این جلسه به دلیل غیبت امیر قلعه‌نویی به روز یکشنبه موکول شد.

سرمربی تیم استقلال که به همراه خانواده خود به کانادا سفر کرده است امشب به تهران باز می‌گردد. قلعه‌نویی در جلسه هیات مدیره شرکت می‌کند تا مستقیما نظرات خود را در خصوص نحوه بستن تیم و نفرات مورد نظرش برای فصل آینده را به اطلاع اعضای هیات مدیره برساند.

با توجه به این که نجف‌نژاد، رییس هیات مدیره این باشگاه در غم از دست دادن مادر خود عزادار شده است باید دید این جلسه روز یکشنبه برگزار خواهد شد یا بار دیگر به تعویق می‌افتد.