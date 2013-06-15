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۲۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۴۹

در مادرید برگزار شد؛

راهپیمایی اساتید دانشگاه در اعتراض به سیاست های اقتصادی دولت اسپانیا

راهپیمایی اساتید دانشگاه در اعتراض به سیاست های اقتصادی دولت اسپانیا

صدها نفر از اساتید دانشگاه در اعتراض به سیاست های ریاضت اقتصادی دولت اسپانیا دست به راهپیمایی زدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اساتید دانشگاههای اسپانیا نیز به جمع معترضان به سیاست های ریاضت اقتصادی دولت این کشور پیوستند. بر این اساس، صدها نفر از اساتید ناراضی دانشگاه با در دست داشتن پلاکاردها و سردادن شعارهایی بر ضد عملکرد اقتصادی دولت در مقابل ساختمان وزارت اقتصاد اسپانیا در مادرید تظاهرات کردند.

این معترضان همچنین درخواست همگانی از "ماریانو راخوی" نخست وزیر اسپانیا برای اختصاص مجدد بودجه پژوهش به دانشگاهها را که تا کنون به امضای 40 هزار نفر رسیده است، امضا کردند.

این در حالی است که از سال 2009 و در راستای اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی، میزان بودجه پژوهش اسپانیا 40 درصد کاهش یافته است. گفتنی است روز گذشته 18 شهر اسپانیا در مخالفت با سیاست های دولت راخوی دست به راهپیمایی گسترده زدند.

کد مطلب 2077195

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