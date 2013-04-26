انتشار آمار بیکاری در اسپانیا دردسرساز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، دولت اسپانیا روز پنجشنبه پنجم اردیبهشت آمار جدید بیکاری در این کشور را اعلام کرد که بر اساس این آمار نرخ بیکاری در سرزمین ماتادورها به 27.2 درصد رسیده است.

بر اساس این آمار، هم اکنون بیش از شش میلیون بیکار در اسپانیا وجود دارد. انتشار این آمار موجب برپائی تظاهراتی اعتراض آمیز در مقابل ساختمان مجلس اسپانیا در شهر مادرید شد.

شدت این تظاهرات به حدی بود که پلیس اسپانیا برای متفرق کردن معترضین مجبور به مداخله شد که این اقدام با واکنش تظاهرات کنندگان مواجه شد.

از سوی دیگر به دلیل ادامه بحران اقتصادی در اسپانیا و افشای فساد مالی خاندان سلطنتی این کشور و برخی از رهبران احزاب سیاسی، گروهی به نام "بپا خیز" شکل گرفته که خواستار کنار رفتن دولت "ماریو راخووی" نخست وزیر اسپانیا، از قدرت است.

اسپانیا چند سالی است که گرفتار بحران اقتصادی شده و اجرای طرح ریاضت اقتصادی و دریافت وام های بین المللی نتوانسته مشکلات مالی مردم را کاهش بدهد از همین رو این کشور مدت هاست که با تظاهرات های اعتراضی مواجه است. در همین رابطه در هفته گذشته معترضین با برپائی تظاهرات در چند شهر مهم علاوه بر آنکه خواستار کناره گیری دولت شده بودند بر پایان یافتن نظام سلطنتی در این کشور نیز تاکید داشتند.