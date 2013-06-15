مدعیان اوزان 55 تا 96 كیلوگرم حریفان خود را شناختند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات اوزان 55 تا 96 كیلوگرم رقابتهای كشتی آزاد جوانان قهرمانی آسیا از ظهر فردا (یكشنبه) در شهر پوكت تایلند برگزار میشود.
بر این اساس، نتایج وزن كشی این رقابت ها كه عصر امروز برگزار شد به شرح زیر است:
در وزن 55 كیلوگرم كه 15 كشتی گیر حضور دارند، یونس سرمستی در دور نخست به مصاف آتگونباتار گانسوخ از مغولستان میرود و در صورت پیروزی در دور دوم با برنده دیدار كشتی گیران قزاقستان و چین تایپه روبرو میشود. كشتی گیران هند و كره شمالی نیز در گروه نماینده ایران حضور دارند.
در وزن 60 كیلوگرم فرزاد كولیوند در دور نخست به مصاف فرناندو از سریلانكا میرود و در صورت پیروزی در دور دوم با برنده دیدار نمایندگان قرقیزستان و تایوان مسابقه میدهد. كشتی گیران ژاپن و كره شمالی در گروه نماینده ایران حضور دارند. در این وزن 16 كشتی گیر حضور دارند.
در وزن 66 كیلوگرم كه 12 كشتی گیر حضور دارند، پیمان یاراحمدی در دور اول به مصاف كاریو كینجو از ژاپن میرود و در صورت پیروزی در دور دوم با برنده دیدار كشتی گیران كره جنوبی و تایلند مسابقه میدهد. كشتیگیر قزاقستانی نیز در گروه نماینده ایران حضور دارد.
در وزن 74 كیلوگرم مصطفی قیاسی در دور نخست به مصاف چانگ یانگ كیم از كره جنوبی میرود و در صورت پیروزی در دور دوم با برنده دیدار نمایندگان مغولستان و تایلند مسابقه میدهد. كشتی گیران قزاق و ژاپن نیز در گروه ایران حضور دارند.
در وزن 84 كیلوگرم كه 12 كشتی گیر حضور دارند، علیرضا كریمی در دور نخست به مصاف بكجان مربكوف از قرقیزستان میرود و در صورت پیروزی با برنده مسابقه نمایندگان چین و مغولستان روبرو میشود. نمایندگان كره جنوبی، هند و ازبكستان نیز در گروه كریمی قرار دارند.
در وزن 96 كیلوگرم حاتم علی اكبر زاده در دور اول به مصاف فخرالدین سلیم زودا از تاجیكستان میرود و در صورت پیروزی با برنده دیدار نمایندگان ازبكستان و مغولستان مسابقه میدهد در این وزن 11 كشتی گیر حضور دارند
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