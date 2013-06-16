لاله صبوری که نقش مهسا را در مجموعه تلویزیونی "بوی باران" بازی میکند در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضورش در این سریال مناسبتی اظهار کرد: به اعتقاد من کارگردانی خوب حسین تبریزی، استفاده از بازیگران باتجربه و موفق، فیلمنامه روان و شیرین و مجموع عوامل دیگر مثل پرهیز از شعارزدگی و نزدیک بودن فضای داستان به زندگی مردم کوچه و بازار مخاطبان تلویزیون را به این سریال علاقمند خواهد کرد.
وی افزود: "بوی باران" قصهای دو پهلو دارد، ماجرا در حال و هوای شبهای احیا روایت میشود اما واقعی بودن کاراکترها و ماجراهای این سریال سبب میشود روح بیننده به جای غمگین شدن، سبک شود.
این بازیگر ادامه داد: اصولا معتقدم این ویژگی کارهای تبریزی است که کاراکترها از دل قصه بیرون نمیآیند، تک بعدی نیستند، همه آنها را در کنار خودمان داریم و در زندگی خودمان مشاهده میکنیم.
صبوری با اعلام اینکه در این سریال نقش خواهر رعنا یکی از شخصیتهای اصلی قصه را بازی میکند، تأکید کرد: این نقش به رغم کوچک بودن، بسیار دلچسب و به یاد ماندنی است. مهسا به تنهایی کاری را پیش نمیبرد اما همراهی قوی و همدلی دوست داشتنی به شمار میرود و به نظرم مردم باید آن را ببینند و قضاوت کنند.
وی خاطرنشان کرد: شخصیت مهسا را میتوان به بسیاری از زنان جامعه امروز تسری داد، زنانی که علی رغم مواجهه با مشکلات زندگی، دچار روزمرگی نشده و در روابط انسانی رفتاری اصیل از خود بروز میدهند، انسانهایی که مسائل جدی و مشکلات آنها را از شیرینیهای زندگی غافل نمیکند.
این بازیگر تصریح کرد: این سریال کارگردانی بسیار خوبی دارد و در عین حال چون تبریزی در نگارش فیلمنامه هم نقش داشته، ماجراهای قصه بسیار ساده و روان جلو میرود؛ البته موسیقی بسیار خوبی هم دارد.
صبوری با بیان اینکه از همکاری با این پروژه بسیار راضی هستم، افزود: با وجود اینکه پیش از این در سریال "بانوی دیگر" تجربه نقش جدی را کسب کردم اما تصور میکنم نقش مهسا تجربه جدیدی در زندگی حرفهای من به حساب میآید.
به گفته وی اکنون تصویربرداری "بوی باران" از نیمه گذشته است تا به تهیهکنندگی و کارگردانی حسین تبریزی برای پخش در شبهای قدر از شبکه دو سیما آماده شود.
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