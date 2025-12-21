باقری:خدمات متوفیان اهداکننده عضو به صورت رایگان ارائه خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا باقری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای ارج نهادن به ایثار بزرگ اهداکنندگان عضو و خانواده‌های آنها، در جلسه‌ای که با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و نماینده شهرداری بوشهر برگزار شد، مصوبه‌ای مهم با هدف تسهیل امور و قدردانی از این اقدام خداپسندانه در کمیسیون بهداشت شورای شهر به تصویب رساند که بر اساس آن، خدمات مربوط به متوفیان اهداکننده عضو توسط خدمات شهرداری شهر بوشهر به صورت رایگان ارائه خواهد شد.

مدیر اجرایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار کرد: در جلسه اخیر شورای اسلامی شهر بوشهر مجموعه‌ای از مصوبات با هدف توسعه و ترویج فرهنگ اهدای عضو در سطح شهر به تصویب رسید. که مقرر گردید قطعه‌ای ویژه با عنوان «نام‌آوران (زندگی جاوید)» در آرامستان شهر بوشهر احداث شود تا یاد و نام اهداکنندگان عضو برای همیشه گرامی داشته شود.

رئیس مرکز فراهم آوری اعضا پیوند دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: اعضای شورا با اعلام عمومی اسامی اهداکنندگان عضو و نصب بنرهای قدردانی در سطح شهر موافقت کردند تا ضمن تجلیل از خانواده‌های ایثارگر، سطح آگاهی و فرهنگ عمومی نسبت به این عمل خداپسندانه افزایش یابد.

وی با تاکید بر همکاری گسترده‌تر میان شهرداری بوشهر و انجمن اهدای عضو ادامه داد: همچنین شهرداری بوشهر در برگزاری نمایشگاه‌های تصویری با محوریت اهدای عضو و همچنین مراسم «جشن نفس» در تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه مشارکت فعال خواهد داشت.

مدیر اجرایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: در ادامه طرحی با عنوان «شوق زندگی» به‌منظور بررسی و تبادل نظر میان اعضای محترم شورا، برای طرح در صحن علنی شورای شهر ارسال شد.

علیرضا باقری رئیس مرکز فراهم آوری اعضا پیوند دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با تقدیر از حمایت شورای اسلامی و شهرداری بوشهر، خاطر نشان ساخت: این مصوبات، گامی مؤثر در تجلیل از خانواده‌های اهداکننده و نهادینه‌سازی فرهنگ والای اهدای عضو در جامعه است. همکاری نهادهای شهری و دانشگاهی می‌تواند زمینه‌ساز تحقق آرمان زندگی دوباره برای بیماران نیازمند پیوند باشد.