  1. استانها
  2. اصفهان
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۳

۱۰۰ راس گوسفند قاچاق در فریدن کشف شد

۱۰۰ راس گوسفند قاچاق در فریدن کشف شد

اصفهان-فرمانده انتظامی شهرستان فریدن از توقیف یک دستگاه کامیون و کشف ۱۰۰ رأس گوسفند قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبرداد.

سرهنگ جواد افشاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران پلیس فرماندهی انتظامی شهرستان فریدن حین گشت‌زنی در یکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون حامل احشام مشکوک و برای بررسی آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فریدن در ادامه تصریح کرد: ماموران حاضر در صحنه، در بازرسی صورت گرفته از این کامیون، در نهایت ۱۰۰ راس گوسفند قاچاق و فاقد مجوز را کشف کردند.

وی ارزش احشام کشف شده را ۳۰ میلیارد ریال اعلام و خاطر نشان کرد: در این رابطه برای فرد متخلف پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قانونی قرار گرفت.

کد خبر 6697296

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها