۱۰۰ راس گوسفند قاچاق در فریدن کشف شد

سرهنگ جواد افشاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران پلیس فرماندهی انتظامی شهرستان فریدن حین گشت‌زنی در یکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون حامل احشام مشکوک و برای بررسی آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فریدن در ادامه تصریح کرد: ماموران حاضر در صحنه، در بازرسی صورت گرفته از این کامیون، در نهایت ۱۰۰ راس گوسفند قاچاق و فاقد مجوز را کشف کردند.

وی ارزش احشام کشف شده را ۳۰ میلیارد ریال اعلام و خاطر نشان کرد: در این رابطه برای فرد متخلف پرونده تشکیل و تحت رسیدگی قانونی قرار گرفت.