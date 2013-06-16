آموزش و پرورش آذربایجان شرقی رتبه سوم در جذب دانش آموزان اول ابتدایی

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز رضایی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با آغاز ثبت نام از دانش آموزان اول ابتدایی کارشناسان این اداره در روستا و مناطق دور افتاده اقدام به شناسایی دانش آموزان بازمانده از تحصیل و تلاش برای رفع مشکلات آنها کرده اند.

وی ادامه داد: در این راستا حتی در روستاهای زیر حد نصاب جمعیت نیز دانش آموزان می توانند از امکانات تحصیلی استفاده کرده و به دلیل کم بودن جمعیت از تحصیل عقب نمانند.

رضایی افزود: در فصل ثبت نام مدارس تحقیقات مناسبی صورت می گیرد تا دانش آموزان به دلایل مالی و یا به هر دلیل دیگری از تحصیل عقب نمانده و اگر دانش آموزی اقدام به ترک تحصیل کرد زمینه های لازم برای جذب و ادامه تحصیل وی فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه این اداره با دارا بودن نرخ جذب خالص 7/99 درصدی در پایه اول ابتدایی دارای رتبه سوم در سطح کشور است، گفت: همچنین آموزش و پرورش استان با پوشش 5/99 درصدی در تحصیلات دوره ابتدایی رتبه چهارم را در سطح کشور کسب کرده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان افزود: با افزایش نرخ جذب خالص پایه اول ابتدایی قطعا زمینه تحقق انسداد مبادی و ریشه کنی بی سوادی در کشور فراهم خواهد شد.