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۲۶ خرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۳۰

رضایی اعلام کرد:

آموزش و پرورش آذربایجان شرقی رتبه سوم در جذب دانش آموزان اول ابتدایی

آموزش و پرورش آذربایجان شرقی رتبه سوم در جذب دانش آموزان اول ابتدایی

تبریز – خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: این استان با دارا بودن نرخ جذب 7/99 درصدی در پایه اول ابتدایی موفق به کسب رتبه سوم در کشور برای جذب دانش اموزآن این پایه ابتدایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز رضایی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با آغاز ثبت نام از دانش آموزان اول ابتدایی کارشناسان این اداره در روستا و مناطق دور افتاده اقدام به شناسایی  دانش آموزان بازمانده از تحصیل و تلاش برای رفع مشکلات آنها کرده اند.

وی ادامه داد: در این راستا حتی در روستاهای زیر حد نصاب جمعیت نیز دانش آموزان می توانند از امکانات تحصیلی استفاده کرده و به دلیل کم بودن جمعیت از تحصیل عقب نمانند.

رضایی  افزود: در فصل ثبت نام مدارس تحقیقات مناسبی صورت می گیرد تا دانش آموزان به دلایل مالی و یا به هر دلیل دیگری از تحصیل عقب نمانده و اگر دانش آموزی اقدام به ترک تحصیل کرد زمینه های لازم برای جذب و ادامه تحصیل وی فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه این اداره با دارا بودن نرخ جذب خالص 7/99 درصدی در پایه اول ابتدایی دارای رتبه سوم در سطح کشور است، گفت: همچنین آموزش و پرورش استان با پوشش 5/99 درصدی در تحصیلات دوره ابتدایی رتبه چهارم را در سطح کشور کسب کرده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان افزود: با افزایش نرخ جذب خالص پایه اول ابتدایی  قطعا زمینه تحقق انسداد مبادی و ریشه کنی بی سوادی در کشور فراهم خواهد شد.

کد مطلب 2078043

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