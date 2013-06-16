پیام بشار اسد به حسن روحانی / سوریه مصمم به تقویت روابط با ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در پیام تبریکی به حسن روحانی اعلام کرد: سوریه خواهان تقویت روابط دوستانه میان دو کشور در همه زمینه ها به ویژه مقابله با توطئه های دشمنان است.

در پیام اسد آمده است ملت سوریه تبریکات خالصانه خود را به مناسبت انتخاب جناب حسن روحانی ابراز می دارد و آرزوی توفیق برای رئیس جمهوری منتخب پس از اعتماد میلیون ها ایرانی به وی دارد.

همچنین جنبش امل لبنان با صدور بیانیه ای انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری منتخب ایران را به وی تبریک گفت.

در این بیانیه آمده است: جنبش امل به حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب و نیز رهبر انقلاب ایران این جشن دموکراسی را که بیانگر تثبیت مبادی انقلاب اسلامی است، تبریک می گوید.جنبش امل تحرک دموکراتیک که نشانه آگاهی سیاسی ملت ایران است، تبریک می گوید.

از سوی وائل الحلقی نخست وزیر سوریه در دیدار حسن کاظمی قمی مشاور وزیر خارجه ایران با وی پیام تبریک ویژه ملت و دولت سوریه را به ملت و رهبری ایران به مناسبت برگزاری موفق انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد و افزود: این به مثابه دموکراسی واقعی بود و وحدت و پایبندی ملت ایران با رهبران سیاسی شان را نشان داد.