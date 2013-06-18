به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای ملی والیبال ایران و صربستان در چارچوب بیست و چهارمین دوره رقابتهای لیگ جهانی طی روزهای جمعه و یکشنبه آینده (31 خردادماه و دوم تیرماه) در سالن دوازده هزار نفری آزادی برگزار میشود. به همین منظور تیم صربستان ساعت 5:40 بامداد وارد تهران میشود. این تیم پس از انجام دو دیدار برابر ایران که در ورزشگاه دوازده هزار نفری برگزار میشود، سوم تیرماه ساعت 3:35 بامداد به کشورش باز میگردد.
طبق برنامه اعلام شده از سوی فدراسیون جهانی والیبال، قضاوت دیدارهای ایران و صربستان به "فیلیپ وریک" و "یوری موکری" از فرانسه و اسلواکی سپرده شده است. وریک که به ترتیب به عنوان داور اول و دوم دو دیدار ایران و صربستان را قضاوت میکند، سفر خود به ایران را چهارشنبه انجام میدهد اما همکار وی یک روز دیرتر به ایران میآید.
ناظر دیدار تیمهای ایران و صربستان هم "سان جیان هوی" است. این ناظر چینی نیز چهارشنبه به ایران سفر میکند.
صربستان دومین حریف ایران در رقابتهای لیگ جهانی است. تیم ملی کشورمان اولین دیدار خود در این رقابتها را برابر روسیه برگزار کرد که طی آن متحمل دو شکست 3 بر صفر و 3 بر یک شد. این در حالی است که صربستان در این دوره از رقابتهای لیگ جهانی تاکنون برگزار کننده چهار دیدار برابر کوبا و روسیه بوده است که حاصل آن کسب دو پیروزی و متحمل شدن دو شکست بود.
صربها هر دو دیدار برابر کوبا را با پیروزی 3 بر یک تمام کردند اما در مصاف با روسیه متحمل شکست 3 بر صفر و 3 بر 2 شدند.
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