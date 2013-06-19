کمیته فوتسال با درخواست باشگاه گیتی پسند مخالفت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان باشگاه گیتی‌ پسند هفته گذشته با رضا لک، مربی تیم ملی فوتسال ایران برای همکاری با یکدیگر در قالب انعقاد قراردادی یک ساله به توافق رسیدند. بعد از امضای این قرارداد لک که مربیگری تیم ملی فوتسال را هم بر عهده دارد همراه با این تیم به محل برگزاری تورنمنت چین رفت و قرار است تا چند روز دیگر همراه ملی‌پوشان برای حضور در مسابقات قهرمانی داخل سالن آسیا از چین به کره جنوبی سفر کند.

این در حالی است که تیم گیتی پسند قصد دارد تمرینات خود را زودتر شروع کند تا بازیکنان این تیم با آمادگی لازم در رقابت های پیش رو یعنی لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا شرکت کنند. به همین دلیل مسئولان این باشگاه گیتی پسند از سید رضا افتخاری، سرپرست کمیته فوتسال خواستند تا اجازه بدهد رضا لک بعد از تورنمنت چین به ایران بازگردد و تمرینات گیتی پسند را شروع کند اما افتخاری با این درخواست مخالفت کرده است.

محمد حسین عراقی‌زاده، قائم مقام باشگاه گیتی پسند در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: طبق توافقات قبلی قرار بود لک بعد از تورنمنت چین به ایران بیاید ولی این اتفاق رخ نداد. البته تیم ملی در اولویت قرار دارد و دوستان ما در کمیته فوتسال ترجیح دادند لک در مسابقات آسیایی کنار تیم ملی باشد. به هر حال اگر بازگشت لک میسر نشد، ما هم چاره دیگری نخواهیم داشت.