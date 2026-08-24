به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه ظهر دوشنبه در شورای اداری استان که بهمناسبت هفته دولت برگزار شد، اظهار کرد: پروژههای عمرانی با هزینهکرد بیش از ۱۱هزار میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: این پروژهها نقش مهمی در توسعه زیرساختها و ارتقای خدمات عمومی در استان اردبیل خواهد داشت.
استاندار اردبیل افتتاح ۷۳۰ واحد مسکن ملی را از مهمترین پروژههای هفته دولت عنوان کرد و ادامه داد: بهرهبرداری از ۱۵ کیلومتر شبکه بزرگراهی استان و همچنین ۶۲ پروژه حوزه راهداری شامل راههای روستایی، فرعی و اصلی نیز در این ایام انجام خواهد شد.
امامی یگانه با اشاره به پروژههای شاخص حوزه انرژی تصریح کرد: خط دوم انتقال گاز به استان اردبیل با اعتبار بیش از ۲هزار و ۷۰۰میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد و همچنین پروژه خط انتقال گاز به شمال استان، ظرفیت انتقال گاز اردبیل را ۲ برابر خواهد کرد.
وی از بهرهبرداری پست و خط انتقال ۱۳۲ کیلوولت منطقه پارسآباد بهعنوان یکی دیگر از طرحهای مهم یاد کرد و گفت: عملیات اجرایی این پروژه از سال گذشته آغاز شده و برای آن حدود یکهزار میلیارد اعتبار هزینه شده است.
استاندار اردبیل در ادامه از افتتاح ۳۳ پروژه مدرسهسازی در قالب ۱۰۸ کلاس درس خبر داد و افزود: این پروژهها با مشارکت خیرین مدرسهساز و بهرهگیری از ظرفیت مسؤولیت اجتماعی به بهرهبرداری خواهند رسید.
امامی یگانه تقویت زیرساختهای استان را از اولویتهای اصلی دولت در اردبیل برشمرد و گفت: در حوزه برقرسانی به ۶۶ پروژه و نقطه مختلف استان، یکهزار و ۷۰۰میلیارد تومان سرمایهگذاری شده است.
وی تصریح کرد: ۱۱ سایت ارتباطی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ۲۳ پروژه در بخش آب و فاضلاب نیز همزمان با هفته دولت افتتاح خواهد شد.
استاندار اردبیل ادامه داد: پروژههای متعددی در حوزههای توسعه زیرساختهای کشاورزی، گردشگری، امور عشایری، توسعه شهرکهای صنعتی، عمران شهری توسط شهرداریها و اجرای طرحهای هادی روستایی نیز در این هفته به بهرهبرداری میرسد.
امامی یگانه با اشاره به دستاوردهای یک سال گذشته دولت در استان اظهار کرد: مهمترین پروژه عمرانی، راهآهن اردبیل بود که با حمایت دولت و عنایت ویژه رئیسجمهور و با هزینهکرد بیش از ۳هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در این دولت، به بهرهبرداری رسید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اولویت توسعه سرمایهگذاری بخش خصوصی گفت: همزمان با هفته دولت، ۱۲۸ طرح اقتصادی در حوزههای کشاورزی، گردشگری، صنعت، معدن و انرژیهای تجدیدپذیر با سرمایهگذاری بیش از ۴۸هزار میلیارد تومان به بهرهبرداری خواهد رسید که زمینه اشتغال بیش از ۵هزار نفر را فراهم میکند.
وی مجتمعهای تولید فولاد و شمش آهن، واحدهای تولید محصولات گلخانهای، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، توسعه باغات مدرن، تکمیل زنجیره ارزش پروتئین سفید و طرحها و مجتمعهای گردشگری را از مهمترین طرحهای اقتصادی قابل افتتاح در هفته دولت برشمرد.
استاندار اردبیل همچنین از آغاز عملیات اجرایی ۶۰ پروژه عمرانی با اعتبار بیش از ۲هزار میلیارد تومان همزمان با هفته دولت خبر داد و گفت: عملیات اجرایی ۷۱ طرح سرمایهگذاری بخش خصوصی به ارزش ۹۰هزار میلیارد تومان نیز در نقاط مختلف استان آغاز خواهد شد
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