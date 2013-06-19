هتل ملی پوشان تغییر کرد/ صاحب رستوران ایرانی به داد بازیکنان رسید!

به گزارش خبرنگار مهر، همانند اکثر ایرانی‌ها که در سفر به کشور چین با مشکل تغذیه و استفاده از غذاهای حلال مواجه می‌شوند، تیم ملی فوتسال ایران هم که برای حضور در تورنمنت چهارجانبه راهی این کشور شرق آسیایی شده بود با مشکل تهیه غذای با کیفیت روبرو شد و این مسئله تا دیدار با چین هم ادامه داشت.

در هتلی که چینی‌ها برای تیم ملی فوتسال ایران در نظر گرفته بودند به جز نان، سیب زمینی، ماکارانی و مقداری میگو، غذای بهتری برای بازیکنان پیدا نمی‌شد و این موضوع باعث شده بود تا بدن بازیکنان بعد از بازی اول با روسیه به تدریج تحلیل برود. ضمن اینکه این هتل استخر و سالن بدنسازی نداشت تا ملی پوشان بعد از هر مسابقه و جلسات تمرین به مشکل بخورند.

به همین خاطر بود که سید رضا افتخاری سرپرست کمیته فوتسال بلافاصله بعد از بازی با چین و قهرمانی ایران در این مسابقات هتل ملی پوشان را عوض کرد. کاروان تیم ملی روز دوشنبه به این هتل نقل مکان کرد تا خیال بازیکنان در این هتل حداقل از لحاظ امکاناتی مثل استخر و سالن بدنسازی راحت شود.

همچنین افتخاری پس از پرس و جو از ایرانی‌های مقیم چین برای حل مشکلات تغذیه‌ای بازیکنان، سرانجام با رستورانی آشنا شد که صاحبش ایرانی بود. این شخص پس از شنیدن اوضاع و احوال تیم ملی حاضر می‌شود پخت و پز غذاهای ایرانی برای تیم ملی را برعهده بگیرد. بر این اساس کادر فنی تیم ملی لیست غذاهای مورد نیازش را در اختیار این رستوران قرار داده تا خیال بازیکنان از بابت غذا راحت شود.

تیم ملی فوتسال ایران در تورنمنت چین با سه پیروزی برابر روسیه، هلند و چین به قهرمانی رسید. تیم ملی تا روز سوم تیرماه در کشور چین اردو خواهد داشت و سپس برای حضور در مسابقات آسیایی داخل سالن کره جنوبی به این کشور سفر می‌کند.