مکتب سیاسی امام حسن عسکری (ع)؛ الگوی ایستادگی در برابر فشارهای استکبار

احسان خادمی در گفتوگو با خبرنگار مهر به مناسبت سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع)، دوران امامت ایشان را از نظر سیاسی، یکی از سختترین و محدودکنندهترین دورهها در تاریخ ائمه اطهار (ع) خواند و اظهار کرد: هیچیک از امامان پیش از ایشان، با چنین فشارها و دیکتاتوری مستبدانهای از سوی حکام جور مواجه نبودند.
وی با اشاره به علل این محدودیتهای بیسابقه، افزود: دشمنان با آگاهی از اینکه امام حسن عسکری (ع) پدر منجی موعود (عج) هستند، تلاش میکردند با ایجاد خفقان و ناامید کردن مردم، زمینه را برای نابودی امام عصر (عج) فراهم کنند؛ اما امام (ع) با وجود تمام تنگناها، هرگز از تبلیغ مکتب تشیع و تثبیت جایگاه امامت دست نکشیدند.
خادمی با تأکید بر اینکه استقامت امام (ع) در آن دوران، درس بزرگی برای جوامع امروز است، تصریح کرد: الگوی ایستادگی و مقاومت امام حسن عسکری (ع) به امت اسلامی میآموزد که در برابر تحریمها، فشارهای نظامی و هجمههای سیاسی دشمنان، نباید عقبنشینی کرد؛ بلکه با ایستادگی میتوان مستکبران را به عقبنشینی واداشت.
این استاد دانشگاه در ادامه به تشریح روشهای حکیمانه امام (ع) برای مدیریت جامعه در شرایط خفقان پرداخت و گفت: امام حسن عسکری (ع) با استفاده از روشهای متنوع ارتباطی، ضمن ایجاد وحدت و انسجام میان مسلمانان، از نخبگان مذهبی و سیاسی حمایت میکردند.
وی افزود: از دیگر اقدامات راهبردی ایشان، تشکیل شبکهای سری از شیعیان بود که موجب تثبیت جایگاه امامت و حفظ ساختار تشیع در دوران سخت سیاسی شد. این تدابیر نه تنها منجر به گسترش مذهب شد، بلکه جامعه را برای دوران غیبت امام زمان (عج) آماده کرد و روحیهی امیدآفرینی و ایستادگی را در میان ملتها نهادینه ساخت تا در برابر ظالمان تسلیم نشوند.
خادمی در پایان با تأکید بر لزوم تاسی به این سیره سیاسی خاطرنشان کرد: امام یازدهم (ع) با سیره خود ثابت کردند که حتی در سختترین شرایط نیز میتوان با تدبیر و ایستادگی، از آرمانهای اسلام دفاع کرد و دشمن را در دستیابی به اهداف شوم خود ناکام گذاشت.
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