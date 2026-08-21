نسل جوان را با قرآن پیوند بزنیم؛ اقتدار ایران در سایه قرآن و ولایت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه صبح آدینه در مراسم افتتاحیه مرحله استانی چهل‌ونهمین دوره مسابقات قرآن کریم استان سمنان که در حرم مطهر حضرت یحیی بن موسی الکاظم (ع) سمنان برگزار شد، اظهار کرد: حرکت در مسیر قرآن و ولایت، مسیر سعادت است.

وی با بیان اینکه در شرایط امروز موفقیت و اقتدار ایران اسلامی با توسل به قرآن کریم محقق می‌شود، افزود: قرآن کریم کتاب مبین و راهنمای سعادت انسان‌ها است.

معاون اقتصادی استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به آموزه‌های قرآن و ولایت، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشت به دریای ولایت و قرآن هستیم.

دهرویه با اشاره به شرایط کشور و تهدیدهای دشمنان، بیان کرد: امروز که آمریکا و اسرائیل علیه ملت ایران عداوت می‌ورزند، راه ایستادگی ما قرآن و دستورات آن است و امیدواریم با توسل بیشتر به قرآن کریم، مشکلات کشورمان را یکی پس از دیگری حل کنیم.

وی با بیان اینکه مسابقات قرآنی تنها یک رقابت میان علاقه‌مندان به قرآن نیست، افزود: برگزاری این رویداد نشان‌دهنده عزم مسئولان استان سمنان برای اعتلای فرهنگ قرآنی در سراسر استان است و امیدواریم این مسابقات و دیگر رویدادهای قرآنی روزبه‌روز گسترش پیدا کند.

معاون استاندار سمنان ترویج فرهنگ قرآنی در میان نسل جوان را از مهم‌ترین آثار برگزاری چنین رویدادهایی دانست و گفت: آشنایی نسل جوان با قرآن کریم از دیگر مزیت‌های برگزاری این مسابقات و برنامه‌های قرآنی است.

دهرویه با تأکید بر ضرورت مشارکت دستگاه‌های فرهنگی در توسعه فعالیت‌های قرآنی، ادامه داد: اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، اوقاف و امور خیریه، کانون‌ها و اتحادیه‌های قرآنی و دیگر مجموعه‌های مرتبط باید در زمینه افزایش رویدادهای قرآنی ورود جدی‌تری داشته باشند؛ چراکه همچنان نیازمند برگزاری برنامه‌ها و رویدادهای قرآنی بیشتری در استان هستیم.