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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۵

اجرای دوباره طرح پارک هوشمند در معابر پرتردد همدان

اجرای دوباره طرح پارک هوشمند در معابر پرتردد همدان

همدان- رئیس پلیس راهور استان همدان از آغاز مجدد اجرای طرح مدیریت مکانیزه «پارک هوشمند» با همکاری شهرداری همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم فارسی صبح جمعه اظهار کرد: طرح پارک هوشمند با هدف ساماندهی ترافیک در معابر پرتردد، مدیریت بهینه فضاهای پارک حاشیه‌ای، افزایش نظم ترافیکی و فراهم‌سازی امکان استفاده عادلانه شهروندان از ظرفیت‌های پارک حاشیه‌ای اجرایی شده است.

وی افزود: طرح پارک هوشمند هم‌اکنون در بلوار مدنی، بلوار خواجه رشید، خیابان بوعلی بالا و خیابان پاستور عملیاتی شده و اجرای آن در دیگر معابر مورد نیاز نیز پیگیری خواهد شد.

رئیس پلیس راهور استان همدان ادامه داد: اجرای این طرح در چارچوب آیین‌نامه اجرایی تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی انجام می‌شود.

سرهنگ فارسی از شهروندان خواست با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، توجه به محدوده‌های پارک ممنوع و پرهیز از توقف دوبله در معابر، پلیس و مدیریت شهری را در ایجاد انضباط و روان‌سازی ترافیک یاری کنند.

وی تاکید کرد: رعایت فرهنگ صحیح ترافیکی، نقش موثری در ارتقای ایمنی تردد و کاهش گره‌های ترافیکی در سطح شهر دارد.

کد مطلب 6922773

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