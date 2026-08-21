اجرای دوباره طرح پارک هوشمند در معابر پرتردد همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم فارسی صبح جمعه اظهار کرد: طرح پارک هوشمند با هدف ساماندهی ترافیک در معابر پرتردد، مدیریت بهینه فضاهای پارک حاشیهای، افزایش نظم ترافیکی و فراهمسازی امکان استفاده عادلانه شهروندان از ظرفیتهای پارک حاشیهای اجرایی شده است.
وی افزود: طرح پارک هوشمند هماکنون در بلوار مدنی، بلوار خواجه رشید، خیابان بوعلی بالا و خیابان پاستور عملیاتی شده و اجرای آن در دیگر معابر مورد نیاز نیز پیگیری خواهد شد.
رئیس پلیس راهور استان همدان ادامه داد: اجرای این طرح در چارچوب آییننامه اجرایی تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی انجام میشود.
سرهنگ فارسی از شهروندان خواست با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، توجه به محدودههای پارک ممنوع و پرهیز از توقف دوبله در معابر، پلیس و مدیریت شهری را در ایجاد انضباط و روانسازی ترافیک یاری کنند.
وی تاکید کرد: رعایت فرهنگ صحیح ترافیکی، نقش موثری در ارتقای ایمنی تردد و کاهش گرههای ترافیکی در سطح شهر دارد.
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