وزارت ورزش همچنان منتظر گزينه خود است/ احتمال حذف يزداني خرم و خادم!

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت ورزش و جوانان در فرايند بلند مدت و طولانی ثبتنام از کاندیداهای ریاست فدراسيون كشتی، بارها نشان داد كه بيش از هر چيز به سكان داری گزينه خودش پايبند است و مجالی برای حضور ديگر مدعيان قائل نيست.
در همين راستا ثبتنامهای قبلی ابطال و دور جديدی برای ثبتنام از مدعيان انتخابات آغاز شد و اين در حالی بود كه با تاكيد وزارت ورزش و جوانان نبايد هيچ نامی از كانديداها برده میشد! اين اتفاق برای نخستينبار در طول ثبتنام مجامع انتخاباتی فدراسيونها رخ داد و كاملا مشخص بود كه در پس پرده اين تصميمات، جريانات مختلفی وجود دارد.
شنیدهها حكايت از آن دارد که شرایط برای بقا محمدرضا یزدانیخرم، رئیس پیشین فدراسیون کشتی که برای حضور در مجمع انتخاباتی ثبتنام کرده، در هالهای از ابهام است و احتمال خط خوردن اين مدعی شناخته شده از جمع ديگر كانديداها چندان دور از ذهن نيست. ضمن اينكه امیر رضا خادم کاندیدای مورد وثوق جامعه كشتی هم شانس زيادی برای موفقيت ندارد، چراكه گفته میشود نام او هم بزودی از جمع رقبا حذف خواهد شد.
در حالی که سه ماه تا زمان رقابتهای جهانی 2013 مجارستان باقی مانده به نظر میرسد برگزاری انتخابات در این زمان کوتاه و در آستانه تغییر و تحولات دولت آينده منطقی نباشد، اما به هرحال مسئولان وزارت ورزش در تلاشند به هر شكل ممكن از فاكتور زمان بهرهمند شوند و در همين مدت كوتاه باقيمانده از عمر دولت دهم، گزینه مد نظر خود را بر مسند ریاست کشتی بنشانند.
بدين ترتيب کشتی به عنوان ورزش اول کشور روزهای مبهم و بحرانی را طی میكند و همچنان چشم انتظار یک تصمیم منطقی است.
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