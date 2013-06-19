15 نفر از اعضای مؤسسه قرآنی مدينه الرسول قزوین حافظ کل قرآن شدند

سلیمان بهاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در این موسسه تربیت این 15 حافظ کل قرآن کریم طی سه تا پنج سال انجام شده است.



وی با اشاره به شرایط و شیوه حفظ قرآن کریم افزود: هر كس مطابق با شرایط خود باید شیوه حفظ را انتخاب كند، ولی معمولاً شروع خوب با سرعت متوسط است كه در ادامه راه و پس از یک یا دو سال می ‌توان آن را به سرعت خوب یا سرعت خیلی بالا تغییر داد.



بهاری، با اشاره به اینکه مؤسسه فرهنگي قرآن و عترت مدينه الرسول (ص) کار خود را از تیر ماه سال 1386 آغاز کرده است بیان کرد: با گذشت شش سال از فعالیت موسسه تاکنون بیش از پنج هزار نفر از دانش آموزان قزوینی در دوره های روخوانی و تجوید قرآن کریم شرکت کردند.



وی با بیان اینکه قرآن كريم در برگيرنده هدايت و سعادت انسانها در دنيا و آخرت است ادامه داد: این موسسه طی پنج سال گذشته موفق به تربیت 460 حافظ دختر و پسر دانش آموز در جزء های مختلف قرآن شده است.





مدیرعامل مؤسسه فرهنگي قرآن و عترت مدينه الرسول (ص) یادآورشد: از این تعداد حافظ قرآن،200 نفر حافظ جزءسی ام، 30 نفر حافظ 20 جزء،60 نفر حافظ 10 جزء، 70 نفر حافظ پنج جزء و 100 نفر حافظ سه جزء قرآن کریم شده اند.



وی تصریح کرد: تاکنون 400 نفر در دوره مفاهیم قرآن و 100 نفر در دوره صوت و لحن این موسسه تربیت شده اند و موفق به کسب مقام های برتر استانی و کشوری شده اند.



بهاری با اشاره به اینکه قرآن کریم در تمام مراحل زندگي رهبر و راهنماي انسان به سوي كمال است ادامه داد: اين مؤسسه برگزار كننده انواع دوره‌های قرآنی حفظ، مفاهيم، ترجمه و تفسير قرآن كريم، صوت و لحن است.



مدیرعامل مؤسسه فرهنگي قرآن و عترت مدينه الرسول (ص) اظهارداشت: همچنین دوره شكوفه‌های قرآنی ويژه خردسالان نيز در اين موسسه برگزار می‌شود.



وی، شناسایی و جذب نونهالان و دانش آموزان با استعداد و تبدیل آنها به نخبه های قرآنی در استان قزوین و کشور، تربیت حافظان قرآن به همراه مفاهیم و تفسیرقرآن، برگزاري دوره هاي مربی قرآن کریم، تربیت مؤذنین خوش صدا، تشکیل گروه های تواشیح، برگزاری جلسات قرائت قرآن، ارتقاء سطح قرآنی مدارس با حضورنخبگان قرآنی و برگزاري مراسم مذهبي شبي با قرآن و دعا را از مهمترین اهداف تاسیس و تشکیل موسسه قرآنی مدینه الرسول برشمرد.