به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر پورکبگانی با حضور در مؤسسه جامعه القرآن امام صادق علیه السلام ضمن گرامیداشت یاد و خاطره زنده یاد مرحومه اختر دانش مدیر مؤسسه از زحمات خادمین این مؤسسه در تربیت ۳۰۰ مربی و تربیت ۳۵ هزار دانش آموخته قرآنی تشکر کرد.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: حقیقت آن است که بزرگی هر انسان را باید در میزان اهتمام و دغدغه‌های او جست‌وجو کرد؛ و چه افتخاری بالاتر از «با قرآن بودن» که بالاترین مدال و ارزش برای انسان است.

لازم به ذکراست مؤسس و خادمه این مؤسسه قرآنی پس از عمری خدمت درراه قرآن آبان امسال دعوت حق را لبیک گفت.