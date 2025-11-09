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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۴۸

پورکبگانی: فعالیت‌های قرآنی در بوشهر تقویت شود

پورکبگانی: فعالیت‌های قرآنی در بوشهر تقویت شود

بوشهر- نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: باید با استفاده از همه ظرفیت‌ها، فعالیت‌های قرآنی در سطح جامعه تقویت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر پورکبگانی با حضور در مؤسسه جامعه القرآن امام صادق علیه السلام ضمن گرامیداشت یاد و خاطره زنده یاد مرحومه اختر دانش مدیر مؤسسه از زحمات خادمین این مؤسسه در تربیت ۳۰۰ مربی و تربیت ۳۵ هزار دانش آموخته قرآنی تشکر کرد.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: حقیقت آن است که بزرگی هر انسان را باید در میزان اهتمام و دغدغه‌های او جست‌وجو کرد؛ و چه افتخاری بالاتر از «با قرآن بودن» که بالاترین مدال و ارزش برای انسان است.

لازم به ذکراست مؤسس و خادمه این مؤسسه قرآنی پس از عمری خدمت درراه قرآن آبان امسال دعوت حق را لبیک گفت.

کد مطلب 6650099

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