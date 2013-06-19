عبدالرسول گلبن نویسنده "پرده نشین" درباره این سریال 30 قسمتی به خبرنگار مهر گفت: "پرده‌نشین" داستان سه نفر از شاگردان مردی مشهور به نام حاج آقا الماسی است که پس از سال‌ها به شوشتر برمی‌گردند. حضور دوباره آنها در شهر با حوادث و وقایع ناخواسته‌ای روبرو است. وقایعی که حاج آقا الماسی و شاگردان را در معرض انتخاب‌های سرنوشت‌سازی قرار می‌دهد و این سوال پیش می‌آید که در این عرصه امتحان چه کسانی سربلند بیرون خواهند آمد؟

وی افزود: منصور براهیمی نیز در نگارش سریال "پرده‌نشین" با من همکاری می‌کند. حدود 80 درصد این سریال نوشته شده و ما همزمان مشغول بازنویسی آن هستیم.

"پرده‌نشین" که در گروه مجموعه‌های تلویزیونی شبکه یک تهیه می‌شود احتمالا ماه رمضان آینده از این شبکه پخش خواهد شد.