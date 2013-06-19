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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۱۶

"پرده‌نشین" سریال احتمالی شبکه یک برای رمضان 93

"پرده‌نشین" سریال احتمالی شبکه یک برای رمضان 93

سریال "پرده نشین" که همزمان با نگارش، مرحله بازنویسی را نیز پشت سر می‌گذارد احتمالا ماه رمضان سال آینده از شبکه یک سیما روی آنتن می‌رود.

عبدالرسول گلبن نویسنده "پرده نشین" درباره این سریال 30 قسمتی به خبرنگار مهر گفت: "پرده‌نشین" داستان سه نفر از شاگردان مردی مشهور به نام حاج آقا الماسی است که پس از سال‌ها به شوشتر برمی‌گردند. حضور دوباره آنها در شهر با حوادث و وقایع ناخواسته‌ای روبرو است. وقایعی که حاج آقا الماسی و شاگردان را در معرض انتخاب‌های سرنوشت‌سازی قرار می‌دهد و این سوال پیش می‌آید که در این عرصه امتحان چه کسانی سربلند بیرون خواهند آمد؟

وی افزود: منصور براهیمی نیز در نگارش سریال "پرده‌نشین" با من همکاری می‌کند. حدود 80 درصد این سریال نوشته شده و ما همزمان مشغول بازنویسی آن هستیم.

"پرده‌نشین" که در گروه مجموعه‌های تلویزیونی شبکه یک تهیه می‌شود احتمالا ماه رمضان آینده از این شبکه پخش خواهد شد.

کد مطلب 2080038

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