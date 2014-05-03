«پرده نشین» از پرده برون آمد/ عمامه نقش اول سریال را یک روحانی پیچید

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضوی تهیه‌کننده سینما و تلویزیون که اکنون فیلم میلیاردی «معراجی‌ها» را در اکران سینماها دارد، پیش از این در اثر سینمایی «دهلیز» با بهروز شعیبی همکاری داشت.

شعیبی که سال 87 و با ایفای نقش روحانی در «طلا و مس» به شهرت رسید، در نخستین تجربه کارگردانی‌اش در سینما با بهره‌گیری از تجربیات موفق خود در عرصه تله‌فیلم‌سازی و دستیار کارگردانی در سینما، اثری خلق کرد که سیمرغ بلورین بهترین فیلم سی و یکمین جشنواره فیلم فجر در بخش نگاه نو را از آن خود کرد.

حالا قرار شده این دو دوباره با یکدیگر همکاری داشته باشند که در وهله نخست موضوع آن قابل توجه و بحث برانگیز است؛ «پرده نشین» قرار است با محوریت اتفاقات یک حوزه علمیه در یک شهرستان ساخته شود و در فضای روحانیت سیر می‌کند.

البته این نکته از قلم نیفتد که شعیبی پیش از این قرار بود سریال «گردان نور» را به تهیه‌کنندگی منوچهر محمدی برای سیما فیلم بسازد. سریالی که می‌خواست به حضور نوجوانان در جنگ بپردازد و تاثیرات دفاع مقدس بر رشد فکری و کمال شخصیتی آنها را بررسی کند، اما بی‌پولی سازمان صدا و سیما تاکنون مانع از تولید آن شده است.

رضوی که تهیه‌کنندگی فیلم‌هایی چون «درباره الی» و «خیابان‌های آرام» را در کارنامه دارد به تازگی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام ضمن اینکه نوشته تصمیم به ترک کار فرهنگی داشته، تأکید کرده به خاطر نامگذاری سال به نام «اقتصاد و فرهنگ» در این عرصه می‌ماند.

این تهیه‌کننده همچنین عكس عمامه روحانی سريال «پرده نشين» را كه پيش‌توليد آن آغاز شده است در این صفحه گذاشته و اعلام کرده این عمامه توسط حجت الاسلام شهاب مرادی کارشناس مذهبی برنامه‌های تلویزیونی و رییس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری پیچیده شده است.

عمامه و کتاب «مفاتیح الحیاة» نوشته آیت الله جوادی آملی در عکس، مضمون سریال نام برده را بهتر مشخص می‌کند.