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۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۵:۲۰

با موضوع حوزه علمیه

«پرده نشین» از پرده برون آمد/ عمامه نقش اول سریال را یک روحانی پیچید

«پرده نشین» از پرده برون آمد/ عمامه نقش اول سریال را یک روحانی پیچید

محمود رضوی سریال «پرده نشین» را برای محرم 93 تهیه‌ می‌کند؛‌ سریالی به کارگردانی بهروز شعیبی که موضوع آن ماجراهایی است که در یک حوزه علمیه رخ می‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضوی تهیه‌کننده سینما و تلویزیون که اکنون فیلم میلیاردی «معراجی‌ها» را در اکران سینماها دارد، پیش از این در اثر سینمایی «دهلیز» با بهروز شعیبی همکاری داشت.

شعیبی که سال 87 و با ایفای نقش روحانی در «طلا و مس» به شهرت رسید، در نخستین تجربه کارگردانی‌اش در سینما با بهره‌گیری از تجربیات موفق خود در عرصه تله‌فیلم‌سازی و دستیار کارگردانی در سینما، اثری خلق کرد که سیمرغ بلورین بهترین فیلم سی و یکمین جشنواره فیلم فجر در بخش نگاه نو را از آن خود کرد.

حالا قرار شده این دو دوباره با یکدیگر همکاری داشته باشند که در وهله نخست موضوع آن قابل توجه و بحث برانگیز است؛ «پرده نشین» قرار است با محوریت اتفاقات یک حوزه علمیه در یک شهرستان ساخته شود و در فضای روحانیت سیر می‌کند.

البته این نکته از قلم نیفتد که شعیبی پیش از این قرار بود سریال «گردان نور» را به تهیه‌کنندگی منوچهر محمدی برای سیما فیلم بسازد. سریالی که می‌خواست به حضور نوجوانان در جنگ بپردازد و تاثیرات دفاع مقدس بر رشد فکری و کمال شخصیتی آنها را بررسی کند، اما بی‌پولی سازمان صدا و سیما تاکنون مانع از تولید آن شده است.

رضوی که تهیه‌کنندگی فیلم‌هایی چون «درباره الی» و «خیابان‌های آرام» را در کارنامه دارد به تازگی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام ضمن اینکه نوشته تصمیم به ترک کار فرهنگی داشته، تأکید کرده به خاطر نامگذاری سال به نام «اقتصاد و فرهنگ» در این عرصه می‌ماند.

این تهیه‌کننده همچنین عكس عمامه روحانی سريال «پرده نشين» را كه پيش‌توليد آن آغاز شده است در این صفحه گذاشته و اعلام کرده این عمامه توسط حجت الاسلام شهاب مرادی کارشناس مذهبی برنامه‌های تلویزیونی و رییس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری پیچیده شده است.

عمامه و کتاب «مفاتیح الحیاة» نوشته آیت الله جوادی آملی در عکس، مضمون سریال نام برده را بهتر مشخص می‌کند.

حدود یک سال پیش بود که گپ کوتاهی با عبدالرسول گلبن فیلمنامه‌نویس در مهر منتشر شد که در آن «پرده نشین» را داستان سه نفر از شاگردان مردی مشهور به نام حاج آقا الماسی معرفی کرده بود که پس از سال‌ها به شوشتر برمی‌گردند. حضور دوباره آنها در شهر با حوادث و وقایع ناخواسته‌ای روبرو است. وقایعی که حاج آقا الماسی و شاگردان را در معرض انتخاب‌های سرنوشت‌سازی قرار می‌دهد و این سوال پیش می‌آید که در این عرصه امتحان چه کسانی سربلند بیرون خواهند آمد؟

با این حال به نظر می‌رسد گروه سه نفره‌ای متشکل از حسین تراب نژاد، مهدی شیرزاد و مهدی حمزه طرح اولیه گلبن را مورد استفاده قرار داده و فیلمنامه دیگری را با داستانی دیگر که در حوزه علمیه‌ای در یک شهرستان می‌گذرد، نوشته‌اند.

آن زمان اعلام شد «پرده‌نشین» در گروه مجموعه‌های تلویزیونی شبکه یک و برای ماه رمضان 93 تولید می‌شود اما در جلسه معرفی برنامه‌های نمایشی با حضور سیدعباس فاطمی، مدیر کل طرح و برنامه و نظارت سیما اعلام کرد این سریال محرمی شبکه یک 93 خواهد بود.

شنیده می‌شود «پرده نشین» به کارگردانی بهروز شعیبی و تهیه‌کنندگی محمود رضوی 25 اردیبهشت کلید خواهد خورد.

 

کد مطلب 2283607

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