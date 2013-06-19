نقش رسانه ها در بالا بردن فرهنگ کتاب خوانی/نمایشگاه کتاب گلپایگان برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسين محمدي فشارکي چهارشنبه ظهر در آيين افتتاح نمايشگاه کتاب در جمع اصحاب رسانه بيان کرد: نمايشگاه بزرگ کتاب با بيش از چهار هزارعنوان کتاب در حوزه‌های فرهنگي، مذهبي، روانشناسي، تاريخي، کودک و نوجوان و کتاب‌های کمک آموزشي در تالار انديشه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي گلپايگان گشايش يافته است.

وي بیان داشت: اين نمايشگاه از 29 خردادماه تا هفتم تيرماه در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي گلپايگان برپاست.

محمدي فشارکي هدف از برپايي نمايشگاه کتاب را ارتقاي سطح مطالعه و کتابخواني در بين خانواده‌ها عنوان کرد و گفت: اميد است ميزان سطح مطالعه در خانواده‌ها افزايش پيدا کند و کتاب نقش مهمي در سبد کالاي خانواده‌ها ايفا کند.

رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي گلپايگان يادآورشد: کتاب‌های حوزه مذهبي 50 درصد تخفيف و ساير کتاب‌ها نيز از29 الي 30 درصد تخفيف بر خوردار است.

وي در ادامه اظهار داشت: اصحاب رسانه با اطلاع رساني شفاف و دقيق نقش مهمي در بالا بردن و ترويج سطح کتاب و کتاب خواني در جامعه ايفا می‌کنند.

محمدي فشارکي اشاره کرد: نمايشگاه بزرگ کتاب گلپايگان با همکاري شرکت نمایشگاه‌های بين المللي اصفهان و شهرداري گلپايگان در تالار انديشه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي گلپايگان برپا شده است.