نقش رسانه ها در بالا بردن فرهنگ کتاب خوانی/نمایشگاه کتاب گلپایگان برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسين محمدي فشارکي چهارشنبه ظهر در آيين افتتاح نمايشگاه کتاب در جمع اصحاب رسانه بيان کرد: نمايشگاه بزرگ کتاب با بيش از چهار هزارعنوان کتاب در حوزههای فرهنگي، مذهبي، روانشناسي، تاريخي، کودک و نوجوان و کتابهای کمک آموزشي در تالار انديشه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي گلپايگان گشايش يافته است.
وي بیان داشت: اين نمايشگاه از 29 خردادماه تا هفتم تيرماه در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي گلپايگان برپاست.
محمدي فشارکي هدف از برپايي نمايشگاه کتاب را ارتقاي سطح مطالعه و کتابخواني در بين خانوادهها عنوان کرد و گفت: اميد است ميزان سطح مطالعه در خانوادهها افزايش پيدا کند و کتاب نقش مهمي در سبد کالاي خانوادهها ايفا کند.
رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي گلپايگان يادآورشد: کتابهای حوزه مذهبي 50 درصد تخفيف و ساير کتابها نيز از29 الي 30 درصد تخفيف بر خوردار است.
وي در ادامه اظهار داشت: اصحاب رسانه با اطلاع رساني شفاف و دقيق نقش مهمي در بالا بردن و ترويج سطح کتاب و کتاب خواني در جامعه ايفا میکنند.
محمدي فشارکي اشاره کرد: نمايشگاه بزرگ کتاب گلپايگان با همکاري شرکت نمایشگاههای بين المللي اصفهان و شهرداري گلپايگان در تالار انديشه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي گلپايگان برپا شده است.
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