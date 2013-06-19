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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۵۹

مستند رضا سیدحسینی فردا در تلویزیون

مستند رضا سیدحسینی فردا در تلویزیون

با قطعی شدن زمان پخش فیلم مستند مربوط به رضا سید حسینی، این فیلم فردا از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم مستند مربوط به زنده‌یاد رضا سیدحسینی، با عنوان «آثار فرهنگ در فرهنگ آثار» برای پخش از سیمای جمهوری اسلامی ایران آماده شده که فردا ساعت 11 صبح در قالب یکی از برنامه‌های مشاهیر تهران از شبکه تهران صدا و سیما پخش خواهد شد.

بخشی از تصاویر این فیلم مستند در زمان حیات سیدحسینی تهیه شده و باقی فیلم نیز بر اساس همین تصاویر، بعد از درگذشت وی تهیه و تدوین شده‌اند. در این فیلم همچنین چهره‌هایی چون احمد سمیعی گیلانی، اسماعیل سعادت، علی‌اکبر اشعری و سیدعلی آل‌داوود درباره آثار و کارنامه سیدحسینی صحبت کرده‌اند.

این مستند به کارگردانی محمود صادق و تدوین و صداگذاری بهروز داوری در گروه اجتماعی شبکه تهران ساخته شده است. همچنین مدیر تولید آن عبدالرضا محمدی بوده و به اهتمام محمود اسعدی تولید شده است.

کد مطلب 2080253

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