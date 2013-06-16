به گزارش خبرنگار مهر‌، مستند آماده شده درباره زندگی و آثار زنده‌یاد رضا سیدحسینی محقق و مترجم ادبیات و از چهره‌های ماندگار ادبی و مفاخر فرهنگی کشور، به زودی از شبکه پنج سیما پخش خواهد شد. عنوان این مستند «آثار فرهنگ در فرهنگ آثار» بوده و قرار است در قالب یکی از برنامه‌های مشاهیر تهران که از هر پنجشنبه از شبکه تلویزیونی تهران روی آنتن می‌رود، پخش شود.

بخشی از تصاویر این فیلم مستند در زمان حیات سیدحسینی تهیه شده و باقی فیلم نیز بر اساس همین تصاویر، بعد از درگذشت وی تهیه و تدوین شده‌اند. در این فیلم همچنین چهره‌هایی چون احمد سمیعی گیلانی، اسماعیل سعادت، علی‌اکبر اشعری و سیدعلی آل‌داوود درباره آثار و کارنامه سیدحسینی صحبت کرده‌اند.

این مستند به کارگردانی محمود صادق و تدوین و صداگذاری بهروز داوری در گروه اجتماعی شبکه تهران ساخته شده است. همچنین مدیر تولید آن عبدالرضا محمدی بوده و به اهتمام محمود اسعدی تولید شده است.

زمان دقیق پخش این مستند هنوز اعلام نشده است، اما احتمال دارد این هفته روی آنتن شبکه تهران سیما برود که زمان دقیق آن متعاقبا اعلام خواهد شد.