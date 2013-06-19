4 تروریست بلژیکی در مرز سوریه دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "حریت" چاپ ترکیه، چهار تبعه بلژیکی که قصد پیوستن به گروه های تروریستی در سوریه را داشتند دستگیر شدند.

معاون نخست وزیر و وزیر کشور بلژیک ضمن اعلام این خبر گفت: این چهار نفر قصد داشتند از طریق خاک ترکیه وارد سوریه شوند که در مرز بین دو کشور دستگیر شدند.

بنا به گفته این مقام بلژیکی، این چهار نفر توسط ترکیه به بلژیک برگردانده شده اند.

زولی میلگوئت وزیر کشور بلژیک ماه گذشته در پی افزایش نگرانی مقامات کشورش از سفر اتباع بلژیکی به سوریه برای شرکت در اقدامات تروریستی، به آنکارا سفر کرده بود.