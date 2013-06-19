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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۰۶

اوباما:

اساس همکاری آمریکا و اروپا/ آماده سازش سیاسی درباره سوریه هستیم

اساس همکاری آمریکا و اروپا/ آماده سازش سیاسی درباره سوریه هستیم

رئیس جمهور آمریکا مدعی آمادگی واشنگتن و متحدانش برای حل بحران سوریه از راه سیاسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلوزیونی "بی بی سی" ، "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با "آنگلا مرکل" صدر اعظم آلمان بر آمادگی کشورش برای سازش سیاسی با هدف حل بحران سوریه تاکید کرد.

اوباما در این کنفرانس مطبوعاتی همکاری آمریکا و اروپا را اساس امنیت و اقتصاد دو طرف خواند و گفت : ما دو طرف ایده ها و ارزش های مشترک زیادی داریم.

وی در ادامه دورنمای روابط دو کشور را خوب ارزیابی کرد و اظهار داشت : موفقیت مذاکرات تجارت آزاد بین آمریکا و اروپا سبب بهبود اوضاع اقتصادی طرفین و ایجاد میلیون ها فرصت شغلی خواهد شد.

اوباما روابط آلمان و آمریکا را در زمینه امنیتی فراتر از دو متحد ناتو خواند و با اشاره به همکاری خوب دو کشور در ناتو گفت: آلمان سومین تامین کننده نیرو در افغانستان بوده که این امر سبب تقویت امنیت افغانستان شده است.

اوباما در ادامه افزود: همکاری آلمان و آمریکا حتی بعد از پایان ماموریت رزمی آنها در افغانستان ادامه خواهد یافت.

وی در خصوص مسائل سوریه گفت : ما در قبال مسئله سوریه متحد هستیم و خواستار حل و فصل مسئله از طریق گفتگو و سیاسی هستیم و برای یک سازش سیاسی برای حل بحران سوریه آماده هستیم.

ادعای اوباما برای حل سیاسی بحران سوریه در حالی است که وی اخیرا با مجوز ارسال سلاح برای گروههای تروریستی در سوریه موافقت کرده بود.

کد مطلب 2080403

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