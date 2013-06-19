بازگشت امنیت و ثبات به حمیدیه و ام جرین/ هلاکت چند تروریست لیبیایی و کشف 10 تونل زیرزمینی

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع سوری از کشف انبار سلاحی که سلاحهای اسرائیلی و آمریکایی هم در آن به چشم می خورد در تونلهایی که تروریستها در بانیاس برای تحرکات خود حفر کرده بودند، خبر داده اند . سانا گزارش داد واحدهایی از ارتش سوریه، سه کارگاهی را که تروریستها برای ساخت بمب دست ساز و گلوله خمپاره استفاده می کردند، منهدم و مقادیر زیادی سلاح و مهمات متعلق به آنها را در الغوطه شرقی و برخی مناطق حومه دمشق کشف و ضبط کردند.



از سوی دیگر، نیروهای ارتش سوریه توانستند چند تونل و انبار سلاح و مهمات متعلق به تروریستها را در شهر بانیاس کشف کنند.



علاوه بر سلاحهای اسرائیلی و آمریکایی، حواله های بانکی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و کشورهای دیگر هم جزو اشیای کشف شده از تروریستها اعلام شده است.



به گفته منابع مسئول، سلاحهای کشف شده شامل قناصه های ناتو، بمبهای اسرائیلی و آمریکایی و تجهیزات کامل برای ساخت بمب و مواد منفجره و 20 هزار گلوله و بمبهای ضد زره و پوششهای نظامی و جعبه ها و ماسکهایی که بر روی آن آرم القاعده حک شده است.



همچنین در این عملیات، 10 تونل کشف شده است که در داخل آن یک بیمارستان میدانی حاول مقادیری داروی مسروقه، داروهای مخدر، رایانه، لوحهای فشرده در خصوص مسائل نظامی، گذرنامه های تقلبی و مدارک دانشگاهی تقلبی و مُهرهایی برای تقلب قرار داشته است.



همچنین مقادیری حشیش و انواع ارزهای خارجی و آرمهایی که مربوط به کشور قطر است و حواله های بانکی مربوط به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از تروریستها به دست آمده است.



کشته شدن شماری از تروریستها در حلب و حومه و انهدام چندین خمپاره انداز و سلاح ضد هوایی، خنثی شدن نفوذ تروریستها از داخل لبنان به حومه حمص در سوریه، خنثی شدن اقدام تروریستها در انفجار دو بمب در جاده تدمر التیفور که وزن هر کدام 200 کیلوگرم است از دیگر تحولات امنیتی مربوط به سوریه است.



همچنین واحدهایی از ارتش سوریه توانستند امنیت و ثبات را به روستاهای الحمیدیه و ام جرین در حومه ادلب پس از نابودی آخرین مخفیگاه و تجمعات تروریستها بازگردانند. در این عملیات، دهها تروریست جبهه النصره به هلاکت رسیدند.

در حومه لاذقیه هم علاوه بر انهدام یک انبار مهمات و سلاحهای سنگین، شماری از تروریستهای جبهه النصره به هلاکت رسیدند که در میان آنها چند تروریست لیبیایی به نامهای محمد عبدالسلام، صخر مصراته، خطاب زنتان و ابوزبیده و ابوعمر به چشم می خورند.



همچنین یک واحد دیگر از نیروهای ارتش سوریه، خسارتها و تلفات سنگین به تروریستها در روستاهای بیت ابلق و وادی الشیخان وارد کردند و تمام اعضای یک گروه تروریستی به نام لواء احرار الشام را به هلاکت رساندند.



بر اساس این گزارش، در درعا یک تروریست لیبیایی به نام ابراهیم المزرغی در عملیات نیروهای ارتش سوریه به هلاکت رسید.



زخمی شدن سه شهروند سوری بر اثر انفجار بمب در نزدیک مدرسه القادسیه در شهر قامشلی، زخمی شدن رئیس دانشگاه ادبیات دانشگاه دمشق بر اثر انفجار بمبی که تروریستها به خودرو وی چسبانده بودند و شلیک پنج موشک از سوی تروریستها به منازل مردم در منطقه نبل در حومه حلب از دیگر تحولات امنیتی مربوط به سوریه است.

